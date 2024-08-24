Під Ростовом сталася ще одна масштабна пожежа: гасити її знайшлося лише дві машини (фото, відео)

Вогонь видно здалеку

Біля російського Батайська (Ростовська область) спалахнула масштабна пожежа. За інформацією МНС, причиною стало загоряння очерету.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зазначається, що через пожежу у місті сильно відчувається запах гару.

У мережі тим часом з’явилася велика кількість фото та відео з місця події, на яких добре видно яскраву заграву. При цьому на деяких відео видно, що вогонь піднімається вище за дерева.

"У МНС уточнили, що спалахнув очерет між Солоним озером і базою відпочинку "Козачка" на площі 400 кв.м. Гасять пожежу, як і раніше, дві одиниці техніки та шість осіб", — йдеться в повідомленнях, поширених російськими каналами.

Пожежники запевняють, що жодної загрози населеним пунктам немає.

Користувачі мережі, своєю чергою, почали скаржитися, що на пожежу такого масштабу відправили лише дві пожежні машини, проте інші їм відповіли, що ростовські пожежники гасять Пролетарськ.

Також місцеві жителі зазначили, що пожежники не гасять вогонь, оскільки він відбувається на торфовищах у болотистій місцевості. Тому вони просто стежать за тим, щоби вогонь не підійшов до житлових будинків.

У Пролетарську тим часом триває загоряння на нафтобазі, внаслідок якого вже згоріло щонайменше 15 цистерн із нафтопродуктами.