Под Ростовом произошел еще один масштабный пожар: тушить его нашлось лишь две машины (фото, видео)

Огонь видно издали

Возле российского Батайска (Ростовская область) вспыхнул масштабный пожар. По информации МЧС, причиной стало возгорание камыша.

Об этом сообщают местные telegram-каналы. Отмечается, что из-за возгорания в городе сильно ощущается запах гари.

В сети тем временем появилось большое количество фото и видео с места происшествия, на которых хорошо видно яркое зарево. При этом на некоторых видео заметно, что огонь поднимается выше деревьев.

"В МЧС уточнили, что загорелся камыш между Соленым озером и базой отдыха "Казачка" на площади 400 кв.м. Тушат пожар, по-прежнему, две единицы техники и шесть человек", — говорится в сообщениях, распространенных российскими каналами.

Пожарные заверяют, что никакой угрозы населенным пунктам нет.

Пользователи сети в свою очередь начали жаловаться, что на пожар такого масштаба отправили лишь две пожарные машины, однако другие им ответили, что ростовские пожарные тушат Пролетарск.

Также местные жители отметили, что пожарные не тушат огонь, так как он происходит на торфяниках в болотистой местности. Поэтому они просто следят за тем, чтобы огонь не подошел к жилым домам.

В Пролетарске тем временем продолжается возгорание на нефтебазе, вследствие которого уже сгорело не менее 15 цистерн с нефтепродуктами.