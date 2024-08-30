Резиденція Путіна в Сочі, Москва і не лише: у Росії женуть паніку про нові ракетні удари з України

Вони розповсюджують свої "страшилки" під виглядом інформації від "розвідспільноти США"

Російські ЗМІ залякують своїх громадян міфічним ударом "крилатими ракетами Storm Shadow з дальністю до 600 кілометрів по важливих об’єктах на території Росії". Вони навіть публікують список цих цілей.

РосЗМІ повідомляють про це нібито з посиланням на власні джерела "у розвідувальному співтоваристві США". Зокрема вони лякають ударами по Москві та Санкт-Петербургу.

За версією російських пропагандистів, удари нібито можуть бути завдані по таких цілях:

флот у Новоросійську;

резиденція президента РФ Володимира Путіна у Сочі;

система протиповітряної оборони в окупованому Севастополі;

оборонні та порохові заводи;

штаби, розташовані від півдня Росії до Москви;

Москва та Петербург;

транспортні розв’язки, якими йдуть військова техніка і паливо для російської армії.

Як повідомляв "Телеграф", раніше видання Politico з посиланням на власні джерела написало, що Україна надасть адміністрації президента США Джо Байдена список цілей на території РФ, які вона може вразити далекобійною зброєю, якщо їй дадуть такий дозвіл. Його мають привезти до Вашингтона міністр оборони України Рустем Умєров та старший радник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак.