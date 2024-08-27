Єрмак везе список цілей до Вашингтона: їх треба знищити насамперед

Україна використовує цей список як останню спробу переконати Вашингтон

Політика США з приводу обмежень на завдання їх зброєю ударів по цілях у Росії залишається незмінною, але Україна надасть адміністрації президента США Джо Байдена список цілей на території РФ, які вона може вразити далекобійною зброєю, якщо їй дадуть такий дозвіл. Існує надія, що це допоможе змінити позицію адміністрації Джо Байдена.

Як пише Politico з посиланням на власні джерела, Україна використає цей список як останню спробу переконати Вашингтон зняти обмеження щодо використання американської зброї на території Росії. Хоча Україна раніше називала США деякі зі своїх потенційних цілей у РФ, цей список "буде більш індивідуальним".

За даними видання, вже цього тижня такий список привезуть до Вашингтона міністр оборони України Рустем Умєров та старший радник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак. Про це повідомили троє людей, знайомих із питанням.

У США заявляють, що зняття обмежень не матиме стратегічного значення, оскільки Росія відсунула свої найважливіші цілі, включаючи літаки, від кордону і вони поза досяжністю. Однак Київ визначив кілька важливих цілей, які він міг би вразити американськими ракетами. В Україні сподіваються, що цілі, які містяться у списку, переконають Байдена змінити свою думку.

Як повідомляв "Телеграф", головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель після масштабного російського удару по Україні 26 серпня закликав Захід скасувати всі обмеження щодо застосування свого озброєння для ударів по об’єктах у російському тилу. Він наголосив, що це зміцнить самооборону України, збереже життя та скоротить руйнування.