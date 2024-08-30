Резиденция Путина в Сочи, Москва и не только: в России гонят панику про новые ракетные удары из Украины

Они преподносят свои "страшилки" под видом информации от "разведсообщества США"

Российские СМИ запугивают своих граждан мифическим ударом "крылатыми ракетами Storm Shadow с дальностью до 600 километров по важным объектам на территории России". Они даже публикуют список этих целей.

РосСМИ сообщают об этом якобы со ссылкой на собственные источники "в разведсообществе США". В частности они пугают ударами по Москве и Санкт-Петербургу.

По версии российских пропагандистов удары якобы могут быть нанесены по таким целям:

флот в Новороссийске;

резиденция президента РФ Владимира Путина в Сочи;

система противовоздушной обороны в оккупированном Севастополе;

оборонные и пороховые заводы;

штабы, расположенные от юга России до Москвы;

Москва и Петербург;

транспортные развязки, через которые проходят военная техника и топливо для российской армии.

Как сообщал "Телеграф", ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники написало, что Украина предоставит администрации президента США Джо Байдена список целей на территории РФ, которые она может поразить дальнобойным оружием, если ей дадут такое разрешение. Его должны привезти в Вашингтон министр обороны Украины Рустем Умеров и старший советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.