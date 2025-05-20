Захарова у кітелі гусара розповіла факт про переговори, але їй не повірили (відео)

Джерела повідомляли про присутність перекладача

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що українська делегація під час переговорів у Стамбулі нібито спілкувалася з росіянами російської мовою. За її словами, представники України лише зачитали вступне слово англійською, а весь подальший діалог вели російською.

Про це вона сказала під час брифінгу. "Українська делегація зачитала таку вступну частину, якийсь у них був папірець, але знову ж таки, не українською мовою вони зачитали вступне слово, англійською", – повідомила вона. На виступі перед журналістами вона з’явилася в стилізованому гусарському кителі.

Втім, українські джерела раніше повідомили, що під час зустрічі у Стамбулі спілкування велося виключно через перекладача.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що керівник так званої російської "делегації" на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський озвучив українській стороні перелік вимог від Кремля. Зокрема, Росія наполягає на повній відмові від репарацій та на виведенні українських військ із п’яти регіонів. Ні Україна, ні Росія офіційно не підтвердили, що Мединський наважився висунути саме такі вимоги українській делегації.