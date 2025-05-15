Захарова, закатай губу: Україна "зменшується", коли відмовляється від переговорів з РФ? (карта і цифри)

Яка ситуація на полі бою перед переговорами у Стамбулі 2022 та 2025

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі заплановані на 15 травня. При цьому в Москві ще до їх старту почали активно завищувати планку вимог своїми заявами про перший "Стамбул", на якому з Україною розмовляли мовою ультиматумів. Спікер МЗС РФ Марія Захарова взагалі сказала, що "територія України скорочується щоразу, коли вона відмовляється від переговорів з Росією", натякаючи, очевидно, на те, що Кремль зібрався знову качати свої права.

"Телеграф" вирішив показати, чому слова Захарової не мають нічого спільного з реальністю і як насправді змінювалася картина на землі з моменту Стамбула 2022 року.

Нагнітання Росії

Стамбул 2.0

11 травня президент Росії Володимир Путін запропонував Україні прямі переговори у Стамбулі. Кремлівський лідер, наполегливо нагадуючи у своїй промові про Стамбул 2022 року, не сказав прямо, що хоче відновити переговори саме з того етапу, на якому вони припинилися.

Однак його помічники невдовзі показали за нього наміри Москви:

11 травня помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що запропоновані Росією переговори щодо ситуації в Україні мають враховувати результати зустрічей, перерваних у 2022 році.

"З огляду на це, з урахуванням, природно, з урахуванням реальної ситуації", — так помічник Путіна окреслив позицію Москви.

14 травня цю тезу повторив посол з особливих доручень російського МЗС Родіон Мірошнік.

"Пропоную повернутися до цієї угоди, внести необхідні поправки, що відображають зміни, що відбулися за останні три роки, а потім перейти до її підписання", — сказав він.

15 травня речник МЗС РФ Марія Захарова сказала, що зміни в позиції Росії щодо України в порівнянні з 2022 роком є, вони обумовлені змінами в ситуації.

"Так, є ці зміни у російській позиції. Ці зміни відображені у змінах на землі ", — заявила дипломат.

Очевидно, у Кремлі таким чином натякають, що зараз їхні апетити стали ще більшими.

При цьому вона додала, що територія України нібито скорочується щоразу, коли вона відмовляється від переговорів із Росією.За приклад Захарова навела слова міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який раніше казав, що якби домовленості, досягнуті у квітні 2022 року у Стамбулі, були б виконані, Україна зберегла б частину Донбасу.

"Але з кожним разом, коли зривається домовленість, на яку завжди йде Росія, Україна стає меншою. Ось цю цитату було б правильно зараз пам’ятати всім тим, хто шукає взаємозв’язок між переговорним процесом та розмірами території", – цитують пропагандисти Захарову.

Чим закінчився Стамбул

Чим закінчилися переговори в Туреччині у 2022 році "Телеграф" детально розбирав у своєму матеріалі. У ньому ми показували проєкт мирного договору з Росією, який нібито був дітищем цих зустрічей. Він витік у ЗМІ у 2024 році. А також ми розповідали, чому зірвалися переговори та які фейки про них поширювали росіяни.

Але якщо коротко, то Москва говорила з Україною мовою ультиматумів і вимагала багато чого. Тому діалог із Росією не прийшов ні до чого.

"Бо ніякі ультиматуми не є переговорами", — сказав він, відповідаючи на запитання, чому провалилися мирні переговори у Стамбулі у 2022 році.

Ситуація на землі 2022/2025

Теза про те, що територія України нібито зменшується щоразу, коли зриваються переговори — брехня, яку легко спростувати. Для цього достатньо пригадати ситуацію 2022 року.

Переговори у Стамбулі тоді проходили навесні, а перед ними російські війська перебували біля Києва та окупували Херсон. Цей етап переговорів, до речі, якраз почався зі знаменитого "жесту доброї волі", під час якого побита російська армія відступила з Київської області, не забувши вдати, що це нібито було "подарунком" у рамках Стамбульських зустрічей.

Наочно

Якщо навіть не брати до уваги Київську область, яка у розпал переговорів вже була звільнена, то на 25 квітня (на той момент переговори вже добігали кінця. Точної дати зриву переговорів немає, але документ, який подають як проєкт мирного договору, датований 15 квітня) Росія контролювала 123 214 квадратних кілометрів українських земель. Сюди входять і території, які росіяни окупували ще до 2022 року (76 тисяч квадратних кілометрів).

З того моменту минуло цілих три роки. "Друга армія світу" кидала на Україну все, що мала, але й ЗСУ не стояли тільки в обороні.

У вересні 2022 року Сили оборони пішли у стрімкий контрнаступ та вибили росіян з більшої частини Харківської області.

А за кілька місяців ЗСУ увійшли до Херсона — єдиного обласного центру, який росіяни змогли окупувати з початку повномасштабної війни. 11 листопада місто повністю було звільнено від ворога.

Були й менші перемоги. Були й поразки. Під контролем України на тривалий час навіть опинилася чимала частина Курської області Росії.

До речі, невеликий плацдарм на її території й досі контролює Україна.

Підсумок

На 14 травня 2025 року Росія тимчасово окупує 112 766 квадратних кілометрів України. А це на 13 тисяч квадратних кілометрів менше, ніж під час першого "Стамбула".

2022

2025

Якщо говорити загалом, то після відмови від переговорів у 2022 році Україна навпаки змогла повернути багато територій. Ба більше, якщо говорити мовою Захарової, то це якраз Росія зменшується після зриву переговорів, адже ЗСУ в Курській області є досі.

Звичайно, варто зазначити, що на Донбасі з 2022 року Росія потроху просувається і просувається. Але завдяки нашим воїнам дається їй це дуже великою ціною.

Якою?

Візьмемо, наприклад, Бахмут, який через багато місяців кровопролитних боїв росіяни змогли окупувати в травні 2023 року. Наразі ворог уже довгий час намагається захопити на цьому напрямку Часів Яр. Так от, Часів Яр знаходиться приблизно за 8 кілометрів від Бахмута.

Ця відстань, яку змогли пройти росіяни за 2 роки, до речі, менша, ніж, наприклад, довжина проспекту у місті Запоріжжі.

Доповнення

Звичайно, контекст ситуацій зараз і тоді відрізняється. Тому повністю їх порівнювати не можна. Однак деякі моменти все ж таки схожі:

Перед переговорами у Стамбулі Росія мала ініціативу на полі бою — перед Стамбулом 2025 року також.

США давали небагато допомоги Україні на початку 2022 року — зараз також.

Допомога США після зриву переговорів різко збільшилася — Трамп погрожує тиснути на Росію, якщо не буде миру. Допомога Україні – …(?)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський зробив низку заяв про переговори з Росією.