Він був легендою: Кулеба красиво опустив Лаврова (відео)

На його думку, Лавров вже не такий цікавий, яким був раніше

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зізнався, що особисто зустрічався з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим лише двічі — один раз онлайн і один раз наживо. За його словами, Лавров дійсно мав репутацію впливового дипломата, однак з часом втратив авторитет і сьогодні виглядає як втомлений пропагандист, а не стратег у міжнародних переговорах.

Про це він заявив в подкасті з українською журналісткою Раміною Есхакзай. "Він був легендою світової дипломатії. У нього був клуб фанатів, які, наприклад, там приходили на якісь заходи, просто подивитися на Лаврова, молоді дипломати", — розповів Кулеба.

На думку ексміністра, пік впливовості Лаврова припав на період до 2014 року. Після початку агресії РФ проти України його авторитет почав стрімко падати. Сьогодні, зазначив Кулеба, Лавров — це втомлена людина, яка повторює заздалегідь заготовлені тези, а не дипломат, який шукає компроміси і баланси.

"Мені здається, його більше приймають вже як людину, яка озвучує російські кліше і там те, що ми називаємо російську пропаганду, ніж як людину, яка реально веде переговори, як пошук балансів і компромісів без перетину червоних ліній (…) 15 років тому Лавров був на піку своєї слави. Він дуже харизматична людина сам по собі, курець, людина з почуттям гумору, він користувався беззаперечним авторитетом. Зараз він просто втомлена людина, яка безперервно повторює одні і ті самі слова. І це вже це вже не той Лавров, яким колись захоплювалися, захоплювалися інші", — вважає дипломат.

Кулеба також розвіяв уявлення про силу російської дипломатії. За його словами, вона не така сучасна і не така ефективна, як прийнято вважати. "Російська дипломатія не є такою сильною, як заведено уявляти. В неї купа своїх вад і недоліків. У них є ресурс. Вони підкріплені серйозним ресурсом і стратегією. (…) Наприклад, 30 років тому вони почали заливати грошима російські громади за кордоном. Підтримувати їх, створювати їм там бази інституційні, медіа їхні. Дійшло до того, що будемо відверті, деякі українців, їх було немало, вони водили своїх дітей в російські школи, в російські садочки, в російські гуртки, на російські концерти. Просто бо там цього було, а у української громади цього не було", — розповів Кулеба.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ключовим випробуванням для Північноатлантичного альянсу стане момент, коли НАТО доведеться виконати зобов’язання перед однією зі своїх країн-членів — наприклад, у випадку нападу Росії на Естонію. Саме така ситуація може стати визначальною для майбутнього Альянсу.