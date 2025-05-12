Кремль звинуватили у злочині і залишили без консульства в Кракові: Захарова цинічно відповіла
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У Росії обурились через закриття посольства
Польська влада ухвалила рішення про закриття генерального консульства Росії в Кракові. Причиною стали докази причетності російських спецслужб у підпалі торгового центру на вулиці Маривільській.
Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на своїй сторінці в соціальній мережі X. "Через наявність доказів того, що російські спецслужби вчинили ганебний акт саботажу проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати свою згоду на діяльність консульства Російської Федерації у Кракові", — написав він.
"Тепер ми точно знаємо, що велика пожежа торговельного центру "Маривільська" у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб. Деяких винних вже затримано, усіх інших встановлено та розшукують. Ми вас усіх знайдемо!" — наголосив польський прем'єр.
Москва вже відреагувала на рішення Варшави. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "РФ відповість на "неадекватні" кроки Варшави щодо закриття генконсульства в Кракові". Втім, конкретних деталей відповіді вона не навела.
Російські ЗМІ пишуть, що Росія у відповідь може закрити консульства Польщі в Калінінграді або Іркутську.
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