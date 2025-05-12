Кремль звинуватили у злочині і залишили без консульства в Кракові: Захарова цинічно відповіла

У Росії обурились через закриття посольства

Польська влада ухвалила рішення про закриття генерального консульства Росії в Кракові. Причиною стали докази причетності російських спецслужб у підпалі торгового центру на вулиці Маривільській.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на своїй сторінці в соціальній мережі X. "Через наявність доказів того, що російські спецслужби вчинили ганебний акт саботажу проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати свою згоду на діяльність консульства Російської Федерації у Кракові", — написав він.

"Тепер ми точно знаємо, що велика пожежа торговельного центру "Маривільська" у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб. Деяких винних вже затримано, усіх інших встановлено та розшукують. Ми вас усіх знайдемо!" — наголосив польський прем'єр.

Пожежа на вулиці Маривільській у Варшаві 12 травня 2024

Пожежа на вулиці Маривільській у Варшаві 12 травня 2024

Москва вже відреагувала на рішення Варшави. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "РФ відповість на "неадекватні" кроки Варшави щодо закриття генконсульства в Кракові". Втім, конкретних деталей відповіді вона не навела.

Російські ЗМІ пишуть, що Росія у відповідь може закрити консульства Польщі в Калінінграді або Іркутську.

Раніше "Телеграф" писав, що на церемонії відкриття Олімпіади стався дипломатичний скандал. Південна Корея подасть скаргу на найвищому рівні