Захарова в кителе гусара рассказала факт о переговорах, но ей не поверили (видео)

Источники сообщали о присутствии переводчика

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская делегация во время переговоров в Стамбуле якобы общалась с русскими на русском языке. По ее словам, представители Украины только зачитали вступительное слово на английском, а весь дальнейший диалог вели на русском.

Об этом она сказала во время брифинга. "Украинская делегация зачитала такую вступительную часть, какая-то у них была бумажка, но опять же, не на украинском языке они зачитали вступительное слово, на английском", – сообщила она. На выступлении перед журналистами она появилась в стилизованном гусарском кителе.

Впрочем, украинские источники ранее сообщили, что во время встречи в Стамбуле общение велось исключительно через переводчика.

Напомним, ранее Телеграф писал, что руководитель так называемой российской "делегации" на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский озвучил украинской стороне перечень требований от Кремля. В частности, Россия настаивает на полном отказе от репараций и выводе украинских войск из пяти регионов. Ни Украина, ни Россия официально не подтвердили, что Мединский отважился предъявить именно такие требования украинской делегации.