Ані Україна, ані Росія не підтвердили, що Мединський насмілився висунути саме такі вимоги українській делегації

Голова так званої "делегації" росіян на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський під час зустрічі з українськими представниками озвучив низку вимог до України від Кремля. Серед них – повна відмова від репарацій та відмова України від п'яти регіонів із виведенням звідти військових.

Про це пише видання Clash Report із посиланням на власні джерела. Згідно з даними видання, Мединський насмілився висунути представникам України наступні вимоги:

Нейтралітет України: там не повинно бути жодних іноземних військових, або зброї масового ураження.

Україна та Росія відмовляються від претензій одна до іншої щодо відшкодування збитків, які завдала війна.

Так звані "права російськомовних": Україна повинна прийняти європейські стандарти щодо прав меншин та припинити "націоналістичну пропаганду".

Україна повинна не тільки відмовитися від претензій на п'ять областей (Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та Крим), але й вивести звідти війська та підтримати Росію у прагненні міжнародного визнання цих територій "російськими".

Останній пункт про "виведення військ" є умовою негайного припинення вогню, на яке нібито готовий піти Кремль.

Зазначимо, станом на зараз ані Україна, ані Росія не підтвердили, що Мединський насмілився висунути саме такі вимоги українській делегації. Проте в Міністерстві закордонних справ ввечері 16 травня, під час пресконференції щодо переговорів у Стамбулі, підтвердили, що Кремль висунув "нереалістичні вимоги", але не стали розкривати їхню суть.

Тим часом Володимир Мединський під час переговорів виставив Росію на посміховисько. Він заявив, що РФ готова воювати роками та десятиліттями. Він згадав, що Росія воювала зі Швецією 21 рік, чим миттєво викликав увагу до цієї заяви. Щобільше, він навів декілька фейкових "цитат", приписавши їх німецькому канцлеру Отто фон Бісмарку та французькому імператору Наполеону. Це викликало лютий регіт навіть у колах російських пропагандистів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп вважає, що прямий діалог між ним і президентом Росії Володимиром Путіним є необхідною умовою для зрушення мирного процесу. На його думку, делегації не здатні досягти реального прориву без участі глав держав.