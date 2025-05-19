Перемир’я, обмін та особиста зустріч президентів: в Україні підбили підсумки переговорів у Стамбулі

Глава держави вкотре наголосив, що не боїться прямих перемовин з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до повного і безумовного припинення вогню та обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Такі підсумки дипломатичних перемовин, що пройшли у Туреччині 15-16 травня він озвучив під час наради з питань зовнішньополітичної роботи.

Про це йдеться в дописі, опублікованому в Telegram-каналі президента. Зокрема, глава української делегації Рустем Умєров доповів про хід переговорів із російською стороною. За його словами, українські представники змогли втримати дискусію в конструктивних рамках і не допустили ультиматумів чи погроз.

Україна наполягає на припиненні бойових дій терміном на 30 днів із можливістю продовження цієї ініціативи – вона вже є узгодженою з міжнародними партнерами. Також Київ висловив готовність до зустрічі на рівні лідерів – тобто, Зеленського та Путіна – для розв’язання ключових питань. Український президент підкреслив, що він не боїться прямих переговорів із Росією.

"Також ми готові до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань. Україна не боїться прямих переговорів із Росією, і важливо, щоб керівництво Росії не затягувало війну", – дописав Зеленський.

Крім того, Зеленський доручив створити постійну розширену національну переговорну групу для забезпечення системної дипломатичної роботи.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова Офісу президента Андрій Єрмак поінформували про координацію з партнерами, зокрема США, Францією, Великою Британією, Італією, Польщею та Туреччиною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін проведуть телефонну розмову у понеділок, 19 травня, о 17:00. Інформацію про це підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков.