"Диверсія": Захарова відреагувала на ультиматум українських гімнастів

Українські гімнасти виступили проти Федерації та отримали відповідь

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики (УФГ) Стелла Захарова розповіла подробиці скандалу. Напередодні Назар Чепурний, Владислав Грико, Олег Верняєв, Дмитро Прудко, Єгор Перепьолкін, Стасіс Бутрімас, Ігор Дишук, Іван Рудий, Богдан Супрун та Святослав Швед виступили з публічною заявою, в якій пригрозили бойкотом чемпіонату Європи, якщо УФГ усуне головного тренера збірної Геннадія Сартинського.

"Телеграф" звернувся за коментарем до Захарової з приводу цієї ситуації. У листі-відповіді, за її словами, відбулася "диверсія".

"Щодо заяви певних гімнастів зі спортивної гімнастики про бойкот участі у міжнародних змаганнях та звинувачень у сторону Стели Захарової — я відношусь до цього спокійно, тому що знаю, що правда та закон на стороні Української федерації гімнастики. Крім того, ми впевнені що дискредитація особисто мене та УФГ вже не перший раз — це вплив сторонніх людей із запахом російської агентури, які зацікавлені у розвалі не тільки української спортивної гімнастики, а й спорту в Україні в цілому.

Цілком логічно бити туди — де слабко, а чоловіча збірна у нас в дуже розбалансованому стані й ми дотепер не можемо знайти спільної мови саме завдяки впливу зі сторони. Ми шукаємо хто і навіщо так робить і обов’язково, коли вияснимо про це зробимо заяву.

Заява атлетів, яким Держава під час війни надала можливість представляти Україну на міжнародних змаганнях, про бойкот таких міжнародних змагань це перебір. Знаєте ще як це називається? — диверсія. В той час, як УФГ і я, як віцепрезидентка УФГ, робимо все можливе і навіть більше дотримуючись статутів УФГ та FIG (Міжнародна федерація гімнастики, — Ред.), принципів та правил Олімпійської Хартії, хтось думає, що все це можна не брати до уваги та шантажувати Федерацію і всю українську спортивну громадськість.

Чому Сартинського відсторонили від участі у міжнародних змаганнях? — ним було допущено дисциплінарне порушення щодо якого після закінчення розслідування буде проінформована громадськість. У зв’язку з цим була зібрана президія, на якій більшістю голосів було прийнято рішення тимчасово відсторонення головного тренера Сартинського від міжнародних змагань, а також тимчасового виключення його із членів федерації на період розслідування.

Про це рішення Президії також було проінформовано міністерство. Додаю до моїх слів важливі папери — Лист УФГ до міністра молоді та спорту з приводу тимчасового відсторонення Сартинського Г.Л. В цьому листі обов’язково зверніть увагу на основі яких правил та вимог УФГ діє, а також витяг з протоколу засідання Президії Української федерації гімнастики на яку були запрошені учасники інциденту в тому числі й Сартинський Г.Л.

Лист УФГ до міністра молоді та спорту

Лист УФГ до міністра молоді та спорту

Витяг з протоколу засідання Президії Української федерації гімнастики

Витяг з протоколу засідання Президії Української федерації гімнастики

Не хотілось виносити це у громадський простір, але вимушена всім розкрити очі. Також подумайте про те, що Сартинський 8 років на посаді головного тренера, також був одночасно віцепрезидентом та головою технічного комітету і за цей час що було зроблено? За цей час 14 гімнастів залишили збірну і поїхали шукати кращої долі за кордон. А про розлад, скандали у збірній, булінг, ганьбу та підрив авторитету УФГ та останнім часом особисто мене, не треба нагадувати, бо Інтернет все пам’ятає.

Якщо чоловіча збірна не їде на чемпіонат Європи, то вона автоматично не попадає на Чемпіонат світу і далі команда вже не проходить нікуди. Тобто, ще раз наголошую — має місце диверсія проти інтересів українського спорту.

Крім того, Сартинський Г.Л., нехтуючи правилами системи відбору, знову ж таки робить порушення та вписує у заявку на Чемпіонат Європи як себе, так і гімнаста, який не пройшов систему відбору. Додаю систему відбору, а також результати Кубка України в якому відмічено ЗЕЛЕНИМ лише тих гімнастів, які пройшли систему відбору. Команда пройшла Кубок України з гімнастики спортивної просто жахливо, тож робіть висновки.

Результати змагань

Результати змагань

Система відбору

Система відбору

Система відбору

Українська федерація гімнастики прагне навести порядок та працювати за законами, правилами, як міжнародної федерації, Олімпійської Хартії, так і за внутрішніми правилами та законами України. І я особисто, як віцепрезидентка, як спортивний функціонер, дотримуюсь всіх цих правил і законів, бо вони ДЛЯ ВСІХ. Спорт вищих досягнень повинен бути справедливим і законним. Додаю листа про контрольне тренування для прикладу наших намірів. Наразі у команді дівчат ми налагодили тренувальний процес та дійшли згоди й працюємо на результат. Так повинно бути всюди. Українська федерація гімнастики й особисто я не хотіли виносити цей бруд назовні, але тепер вимушені дати відповідь громадськості. Такі ситуації не повинні взагалі виникати, бо український спорт — це не особиста справа кожного, а спільна справа заради перемог для України.

Ми не дозволимо підривати авторитет та паплюжити УФГ, навіть через звинувачення особисто мене. Повинно бути соромно всім, хто підписав заяву про бойкот за те, що вони створили загрозу використання цієї заяви у пропагандистських цілях країною — агресором … Зганьбили всіх тренерів, гімнастів, які не тільки у збірній команді, але й у федерації загалом. УФГ — це велика кількість людей, яких об’єднує спортивна гімнастика, патріотизм, прагнення результату. Ми діємо за законом, тому робіть висновки", — йдеться у листі Захарової.

Нагадаємо, 2024 року у спортивній гімнастиці України прогриміло кілька скандалів. По-перше, лідер національної команди Ілля Ковтун вирішив перейти до збірної Хорватії після успішної Олімпіади. По-друге, журналісти провели розслідування, в якому фактично звинуватили ФГУ у розтраті коштів. Захарова в інтерв’ю "Телеграфу" відповіла на звинувачення.