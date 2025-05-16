Стало відомо, як спілкуються делегації на переговорах у Туреччині

У Туреччині тривають мирні переговори між Росією та Україною. Це перша за останні три роки зустріч, коли делегації обох країн перебувають в одному приміщенні.

Українська сторона спілкується з представниками РФ за допомогою перекладача. Цю інформацію "Телеграфу" підтвердили джерела в делегації.

Переговори проходять у закритому форматі в Стамбулі. Російські представники демонстративно запізнилися та прибули до палацу Долмабахче з затримкою. Очікується, що після зустрічі голови делегацій зроблять заяви для преси та поспілкуються з журналістами.

На тлі переговорів президент України Володимир Зеленський заявив, що відмова РФ від домовленостей про припинення вогню засвідчить небажання Володимира Путіна завершити війну. "Якщо виявиться, що російська делегація — це просто театр, тоді світ має відреагувати. Має бути потужна реакція. В тому числі санкції проти енергетичного сектору РФ та банків", — зазначив глава держави. Він наголосив, що Україна готова вживати всіх реалістичних кроків для завершення війни, але необхідною умовою є повне припинення вбивств, щоби дати шанс дипломатії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російська влада демонструє недовіру до результативності переговорів у Стамбулі, направивши туди делегацію без ознак серйозного підходу. За інформацією з українських джерел, кремлівські пропагандисти вже отримали інструкції щодо того, як пояснювати потенційний провал участі Володимира Мединського та самого президента РФ Володимира Путіна.