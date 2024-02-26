США розкрили плани щодо заморожених російських активів: чи отримає Україна хоч щось

Питання складне, адже воно потребує міжнародної координації

Сполучені Штати Америки розглядають можливість використання 300 мільярдів доларів російських державних активів. Вони були заморожені після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України.

Про це повідомив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо в інтерв'ю Bloomberg Television.

"Ми шукаємо шляхи розкриття економічної цінності цих резервів для українського народу", — наголосив чиновник.

На питання про те, чи не призведе конфіскація суверенних активів Росії до відмови інших країн від участі в глобальній фінансовій системі, Адейемо відповів: "Росія — це країна, яка порушила правила, вторгнувшись в Україну".

Під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку заступник міністра розповів, що ці кошти можуть бути використані для підтримки економіки України та надання їй засобів для самооборони.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр визнала складність вирішення цього питання.

"Це трохи складніше, ніж здається, тому що, як я вже говорила, ми говоримо про міжнародний захід, він проводиться на міжнародному рівні", — пояснила вона під час брифінгу.

Жан-П’єр також сказала, що Вашингтон планує "продовжити інтенсивні консультації з нашими союзниками та партнерами, в тому числі G7, а також членами Конгресу, щодо додаткових заходів (…) щоб забезпечити, що Росія відшкодує завдані збитки".

Раніше "Телеграф" писав, що буде з допомогою від США та чим це загрожує Україні. Названо три головні сценарії.