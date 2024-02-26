У США мініатюрну версію Bugatti продають за ціною квартири в Києві (фото)

Три із 5 таких авто — уже продано.

Мініатюрна модель машини Bugatti Type 59 коштує дорожче, ніж багато звичайних транспортних засобів або ж як квартира у новобудові в Києві.

За 28 тисяч доларів продають колекційну модель Bugatti Type 59. Про це розповідає Motor1.

Чим унікальний цей експонат

Bugatti Type 59 — це спортивний автомобіль, який випускався компанією Bugatti у 1934-1939 роках. Він був створений для участі у гонках та був оснащений потужним 3,3-літровим двигуном. Виготовлено всього 7 екземплярів цієї моделі, зробивши її однією з рідкісних та цінних машин в історії автопрому.

Особливим цей автомобіль робить зображення Жана-П’єра Вімілля, відомого автогонщика, який взяв участь у змаганнях для автокомпанії Bugatti і виграв кілька великих гонок, зокрема 24 години Ле-Мана у 1937 та 1939 роках. Його статуру, точний зовнішній вигляд і позу намагалися відтворити відповідно до того, як він виглядав у перегонах у 1935 році.

Компанія створила модель авто у масштабі 1:8 на основі сканів шасі Type 59 з номером 59122. Цією моделлю у реальному розмірі володіє Ральф Лорен. Деталізовано все дуже ретельно — від циферблатів приладів і навіть до шкіряних ременів капота.

На фото представлено автомобіль у первозданному стані після перегонів — навіть з брудом. Процес розробки авто зайняв 5000 годин. Використали тисячі деталей. Модель коштуватиме 28 тисяч 20 доларів. Виготовлять таких екземплярів лише 5 штук, причому 3 з них уже продано. Тому мініатюрна версія авто буде ще рідкіснішою, ніж повнорозмірна.

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