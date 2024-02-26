США раскрыли планы по замороженным российским активам: получит ли Украина хоть что-нибудь

Вопрос сложный, ведь он нуждается в международной координации

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность использования 300 млрд долларов российских государственных активов. Они были заморожены после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Об этом сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью Bloomberg Television.

"Мы ищем пути раскрытия экономической ценности этих резервов для украинского народа", — подчеркнул чиновник.

На вопрос о том, не приведет ли конфискация суверенных активов России к отказу других стран от участия в глобальной финансовой системе, Адейемо ответил: "Россия — это страна, нарушившая правила, вторгнувшись в Украину".

Выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, замминистра рассказал, что эти средства могут быть использованы для поддержки экономики Украины и предоставления ей средств для самообороны.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала сложность решения этого вопроса.

"Это немного сложнее, чем кажется, потому что, как я уже говорила, мы говорим о международном мероприятии, оно проводится на международном уровне", — объяснила она во время брифинга.

Жан-Пьер также сказала, что Вашингтон планирует "продолжить интенсивные консультации с нашими союзниками и партнерами, в том числе G7, а также членами Конгресса, относительно дополнительных мер (…) чтобы обеспечить, что Россия возместит нанесенный ущерб".

Ранее "Телеграф" писал, что будет с помощью США и чем это угрожает Украине. Названы три главных сценария.