Виглядала зовсім інакше в 90-х: якою була Меланія на побаченнях із Трампом (фото)
Перша леді у молодості не була такою витонченою
Сьогодні Меланія Трамп, яка зробила собі не одну пластику, відома насамперед своїм елегантним стилем і довгою, трохи завитою зачіскою, що стала її візитною карткою в роки, коли вона вперше постала як перша леді США. Однак раніше знаменитість віддавала перевагу не такому витонченому стилю.
Сучасний образ колишньої моделі можна назвати консервативним та вивіреним. Однак до свого заміжжя з мільярдером Дональдом Трампом, наприкінці 1990-х, її образ виглядав зовсім інакше.
Як виглядала Меланія Трамп до шлюбу з Трампом
Меланія, уроджена Кнавс, носила свій натуральний колір волосся, вибирала сукні, що облягають, мала тонкі брови і сміливо експериментувала з укладками. Одним із прикладів була пишна зачіска з локонами, з якою вона з’являлася на світських заходах наприкінці 90-х.
Цей сміливий стиль підкреслював грайливість тогочасної моделі та її яскраву сторону. Він відображав період, коли Меланія була більш відкритою на публіці та побаченнях з "королем нерухомості".
Виробив відомий імідж першої леді її особистий стиліст Мордехай Альвов, пише women. За його словами у 2017 році, виразні вилиці, довга шия та ефектна східноєвропейська краса знаменитої уродженки Словенії особливо гармонійно виглядали у сучасних варіаціях стилю кінця 1960-х. Натхненням служили образи Софі Лорен, Бріжит Бардо, Катрін Деньов та атмосфера фільмів "нуар".
Раніше повідомлялося, що зараз подружжя може перебувати в процесі розлучення. На тлі цих розмов за Трампом помітили дивну одержимість двійниками Меланії.