Старший за Трампа на два роки і напрочуд на нього схожий: як виглядає батько Меланії і що про нього відомо

У 2018 році батьки Меланії стали громадянами США

Батьки першої леді США Меланії Трамп, яка останнім часом рідко з’являється на публіці із чоловіком, родом зі Словенії. У 2024 році її мати пішла з життя після тривалої хвороби, а батько продовжує жити в США і давно на пенсії.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає батько Меланії Трамп і що про нього відомо. Віктор Кнавс на два роки старше свого зятя-президента.

Меланія Трамп — що відомо про батьків першої леді США

Дружина американського підприємця та президента США Меланія народилася у Словенії, у родині Віктора Кнавса та Аманди Ульчнік. Батьку Меланії зараз 81 рік, він родом із міста Радече і свою кар’єру починав із роботи шофера у мера міста Храстник.

Потім Віктор переїхав до іншого міста, де протягом двох років був особистим водієм місцевого голови, а в 1968 році став шофером у директора текстильної фабрики, але його звільнили через 14 місяців.

Згодом батько першої леді США став працювати продавцем автомобілів та мотоциклів на малих підприємствах, а пізніше – у "Slovenija Avto", однієї з найбільших компаній країни. Така робота йому була до душі, оскільки він захоплюється автомобілями.

Меланія Трамп разом із чоловіком та батьками, Фото: Getty Images

У січні 1991 року Віктор Кнавс створив власну компанію Knaus-Haus зі штаб-квартирою в Любляні, яка займалася продажем мопедів та мотоекіпірування.

У 1967 році Віктор одружився з Амалією Ульчник, яка народилася в Австрії, а потім переїхала з батьками до Словенії, коли вона перебувала ще під комуністичним правлінням. З чоловіком вона познайомилася на текстильній фабриці й невдовзі після весілля у них народилося дві дочки: Інес та Меланія.

Батьки Меланії Трамп, Фото: Getty Images

Віктор Кнавс почав займатися розвитком кар’єри та став членом Комуністичної партії Югославії. Сім’я на той момент жила у місті Севниця, де Віктор збудував будинок в елітному районі.

Як виглядає батько Меланії Трамп, Фото: Getty Images

У 2018 році батьки Меланії вперше приїхали до США, оскільки їхня дочка прийняла пропозицію руки та серця американського бізнесмена Дональда Трампа. З того часу Амалія та Віктор часто перебували в Америці у статусі постійних жителів за грін-картою, а потім стали громадянами США.

Дональд Трамп та Віктор Кнавс, Фото: Getty Images

Адвокат батьків Меланії розповів, що вони подали заяву на громадянство як звичайні люди, без привілеїв, а їхня дочка виступила спонсором при отриманні посвідки на проживання, який дозволяв їм жити та працювати у Штатах, ставши підставою для набуття громадянства.

Меланія разом із чоловіком та батьком, Фото: Getty Images

Щобільше, як писав The New York Times, батьки першої леді США набули громадянства, скориставшись імміграційною програмою з возз’єднання сімей, яку критикував Дональд Трамп.

Сім’я Меланії жила з нею та онуком Барроном у різних резиденціях родини Трампа, але при цьому зберігала зв’язки з рідною Словенією. Але 2024 року Амалія померла у віці 78 років через хворобу, але деталей ніхто не розривав.

Меланія у 2024 році втратила маму, Фото: Getty Images

Що стосується Віктора Кнавса, то він всього на два роки старший за свого зятя Дональда. Батько Меланії відомий своєю любов’ю до автомобілів, особливо до Mercedes-Benz, а за зовнішністю та манерами його порівнювали з президентом США Дональдом Трампом.

У них схожі риси обличчя, ріст, статура, стиль і навіть трохи зачіска. Сама Меланія також бачила схожість між батьком та чоловіком, про що розповіла в інтерв’ю виданню GQ.

"Вони обоє дуже працьовиті. Обидва дуже розумні та здібні. Вони виросли за абсолютно різних обставин, але поділяють єдині цінності та віддані схожим традиціям", — зазначала перша леді США.

Віктор Кнавс та Дональд Трамп, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, як виглядала перша леді США на похороні Папи Римського. Меланія Трамп обрала для заходу сукню-піджак.