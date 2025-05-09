Старший за Трампа на два роки і напрочуд на нього схожий: як виглядає батько Меланії і що про нього відомо
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У 2018 році батьки Меланії стали громадянами США
Батьки першої леді США Меланії Трамп, яка останнім часом рідко з’являється на публіці із чоловіком, родом зі Словенії. У 2024 році її мати пішла з життя після тривалої хвороби, а батько продовжує жити в США і давно на пенсії.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає батько Меланії Трамп і що про нього відомо. Віктор Кнавс на два роки старше свого зятя-президента.
Меланія Трамп — що відомо про батьків першої леді США
Дружина американського підприємця та президента США Меланія народилася у Словенії, у родині Віктора Кнавса та Аманди Ульчнік. Батьку Меланії зараз 81 рік, він родом із міста Радече і свою кар’єру починав із роботи шофера у мера міста Храстник.
Потім Віктор переїхав до іншого міста, де протягом двох років був особистим водієм місцевого голови, а в 1968 році став шофером у директора текстильної фабрики, але його звільнили через 14 місяців.
Згодом батько першої леді США став працювати продавцем автомобілів та мотоциклів на малих підприємствах, а пізніше – у "Slovenija Avto", однієї з найбільших компаній країни. Така робота йому була до душі, оскільки він захоплюється автомобілями.
У січні 1991 року Віктор Кнавс створив власну компанію Knaus-Haus зі штаб-квартирою в Любляні, яка займалася продажем мопедів та мотоекіпірування.
У 1967 році Віктор одружився з Амалією Ульчник, яка народилася в Австрії, а потім переїхала з батьками до Словенії, коли вона перебувала ще під комуністичним правлінням. З чоловіком вона познайомилася на текстильній фабриці й невдовзі після весілля у них народилося дві дочки: Інес та Меланія.
Віктор Кнавс почав займатися розвитком кар’єри та став членом Комуністичної партії Югославії. Сім’я на той момент жила у місті Севниця, де Віктор збудував будинок в елітному районі.
У 2018 році батьки Меланії вперше приїхали до США, оскільки їхня дочка прийняла пропозицію руки та серця американського бізнесмена Дональда Трампа. З того часу Амалія та Віктор часто перебували в Америці у статусі постійних жителів за грін-картою, а потім стали громадянами США.
Адвокат батьків Меланії розповів, що вони подали заяву на громадянство як звичайні люди, без привілеїв, а їхня дочка виступила спонсором при отриманні посвідки на проживання, який дозволяв їм жити та працювати у Штатах, ставши підставою для набуття громадянства.
Щобільше, як писав The New York Times, батьки першої леді США набули громадянства, скориставшись імміграційною програмою з возз’єднання сімей, яку критикував Дональд Трамп.
Сім’я Меланії жила з нею та онуком Барроном у різних резиденціях родини Трампа, але при цьому зберігала зв’язки з рідною Словенією. Але 2024 року Амалія померла у віці 78 років через хворобу, але деталей ніхто не розривав.
Що стосується Віктора Кнавса, то він всього на два роки старший за свого зятя Дональда. Батько Меланії відомий своєю любов’ю до автомобілів, особливо до Mercedes-Benz, а за зовнішністю та манерами його порівнювали з президентом США Дональдом Трампом.
У них схожі риси обличчя, ріст, статура, стиль і навіть трохи зачіска. Сама Меланія також бачила схожість між батьком та чоловіком, про що розповіла в інтерв’ю виданню GQ.
"Вони обоє дуже працьовиті. Обидва дуже розумні та здібні. Вони виросли за абсолютно різних обставин, але поділяють єдині цінності та віддані схожим традиціям", — зазначала перша леді США.
"Телеграф" писав раніше, як виглядала перша леді США на похороні Папи Римського. Меланія Трамп обрала для заходу сукню-піджак.