Шапокляк, "з’їдаюча" сукня і воєнний конфуз. Топ найневдаліших образів Меланії Трамп (фото, відео)

Її вбрання на урочистостях і похороні відрізнялися від дрес-коду

Дружина президента США Дональда Трампа, Меланія, нерідко потрапляє у модні курйози. Перша леді має у своїй "скарбничці" невдалі публічні образи.

Що потрібно знати:

Меланія Трамп неодноразово потрапляла до центру уваги через спірний вибір вбрань

Серед скандальних образів — куртка з провокаційним написом і "з’їдаюча" сукня

На офіційних заходах Меланія нерідко порушує дрес-код

55-річна Меланія завжди славилася бездоганним стилем: від ретельно підібраного дорогого вбрання до продуманих до дрібниць аксесуарів. Проте під час своїх каденцій у ролі дружини президента колишня модель кілька разів опинялася в центрі критики, обираючи вбрання, яке виглядало зовсім недоречним для тієї чи іншої події.

Скандальна куртка

Конфуз відбувся у червні 2018 року під час візиту дружини президента США до Техасу, де знаходиться центр тимчасового утримання дітей нелегальних мігрантів. Увагу публіки привернула болотяна парка Меланії від Zara. Напис на куртці "I really don’t care. Do you?" ("Мені правда все одно, а вам?") у цій ситуації виглядала як глузування.

Фото: Getty Images

"З’їдаюча" сукня

У лютому 2020 року перша леді США разом із Трампом відвідала щорічну гонку NASCAR Cup Series, що проходила у Флориді. Для цього заходу Меланія обрала легку чорну сукню у білий горошок з пишною мідіспідницею, але широкий ажурний пояс з білого мережива візуально обтяжив її талію. Поєднання ж горошку, мережива і глибокого декольте буквально перевантажив образ.

Фото: Getty Images

Мілітарі-сукня

У квітні того ж року Меланія з’явилася на з’їзді Республіканської партії в оливково-сірому костюмі Alexander McQueen із широким мілітарі-поясом. Тоді багато ЗМІ зазначили, що її образ більше підходив героїні бойовиків 80-х, ніж першій леді.

Фото: Getty Images

"Біла ворона"

У листопаді 2023 року дружина Трампа з’явилася на похороні колишньої першої леді Розалін Картер у світло-сірому пальті, тоді як всі інші присутні, зокрема Мішель Обама, були на заході у чорному — традиційному та загальноприйнятому жалобному одязі.

Фото: Getty Images

Образ "Шапокляк"

У січні 2025 року на другій інавгурації Трампа Меланія постала у строгому темному пальті з високим коміром та солідним капелюхом. Образ виглядав елегантно, але досить суворо як для урочистої події.

Фото: Getty Images

Тоді ж мережа "вибухнула" мемами про капелюх першої леді США, який приховував половину її обличчя. Українці стали порівнювати Меланію зі старою Шапокляк із "Крокодила Гени", співачкою Клавдією Петрівною та навіть черницею.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" показував, як Меланія виглядала у молодості. А також, як дружина Трампа змінилася після пластики.