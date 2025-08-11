Меланія Трамп вийшла заміж за двійника свого батька? Президент США неймовірно схожий нього (фото)
Батько Меланії старший за Трампа лише на два роки
Коли у мережі вперше з'явилися знімки батька Меланії Трамп, багато хто відразу помітив його схожість з її чоловіком Дональдом Трампом, який молодший за свого тестя всього на два роки. У них майже однакові риси обличчя, стиль одягу і навіть погляд.
У мережі з'явилися жарти, що Меланія вийшла заміж за "двійника свого батька". Окрім зовнішності, Дональд Трамп і Віктор Кнавс мають й інші спільні риси.
Якось сестра Меланії Ines Knauss опублікувала фото батька у молодості. У коментарях під дописом багато хто писав, що він — копія молодого Трампа. Вони схожі в зачісці та рисах обличчя.
Ще у 2016 році друг сім'ї Томаж Джерай сказав для журналу GQ: "Трамп нагадує мені Віктора. Він продавець. У нього в крові бізнес". Меланія вважає, що її чоловік і батько схожі працелюбністю.
За словами психологів, цей феномен називається позитивною сексуальною імпринтингом — коли люди мовби обирають партнера, схожого на батька (або матір). У книзі Golden Handcuffs навіть зазначається, що Меланія обрала Дональда, бо він став для неї "батьківською постаттю", символом сили й захисту.
Раніше "Телеграф" розповідав, від чого помер брат Дональда Трампа і що про нього відомо. Зовні вони були схожі, але він завжди був у тіні брата.