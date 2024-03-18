Українці про це мріють: чому і коли в СРСР крутили в ефірі "Лебедине озеро"

Радянське ТБ ніколи не було взірцем веселощів та оригінальності

Всі, хто хоч трохи пожив у Радянському Союзі, пам'ятають дні, коли по всім телеканалам показували виключно балет "Лебедине озеро". Робили це у періоди, коли помирали генсеки СРСР, а саме Брежнєв, Андропов та Черненко. Та найяскравіші спогади про балет звісно у тих, хто пережив розвал країни — в серпні 1991-го "Лебедине озеро" можна було вивчити до найдрібніших деталей, адже його показували три дні й без перерви.

Увімкнувши телевізор і побачивши балет, пересічний мешканець Радянського Союзу одразу розумів — в країні щось сталося. Так, вперше балет включили в ефірі телебачення у 1982 році, коли помер генсек Леонід Брежнєв.

Балет "Лебедине озеро"

В той день, згідно з програмою, мали показувати великий концерт до Дня міліції. Але замість нього на екранах телевізорів, на кожному телеканалі (вони називалися "програмами"), з'явився балет "Лебедине озеро". Примітно, що потім традицію підхопили й саме цей балет включали в ефір у день смерті наступних генсеків — Юрія Андропова та Костянтина Черненка.

Чому крутили балет?

Вважається, що в дні коли змінювалася влада або траплялися протести, підігрівати інтерес до політичних тем Кремль вважав небезпечним, тому з ефірної сітки вилучалися всі передачі новин. Розважальні програми виключалися з мовлення тому, що веселитися в дні, коли, наприклад, помер генсек, вважалося "негожим". А от балет вважався чимось безсмертним і класичним, а також абсолютно нейтральним і, в певному сенсі, заспокійливим.

Чому обрали саме "Лебедине озеро"? Почнемо з того, що радянське ТБ, в принципі, не було взірцем веселощів та оригінальності. Подивіться, що пропонувалося дивитися по телевізору на новорічні свята.

ТВ-програма у Радянському Союзі на новорічні свята

Тобто, насправді балет показували постійно і без жодного приводу. А щойно помирав черговий Брежнєв, змінювалася влада чи траплялися протести — кількість балетів просто збільшувалася.

Щодо балету "Лебедине озеро", то він вважався золотою класикою і був дуже популярним в СРСР. Напевно, саме тому під час перевороту у 1991-му році, "Лебедине озеро" не зникало з екранів протягом трьох днів.

Також існує думка, що вперше показувати народу "Лебедине озеро" у день смерті генсека вирішили тому, що Чайковський закінчив роботу над твором у поминальний тиждень після Великодня. Можливо, саме тому знаменитому балету судилося стати символом великих потрясінь в СРСР.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, навіщо в СРСР телевізори накривали серветками чи тканиною. Це незвичайне дизайнерське рішення, яке сьогодні виглядає щонайменше дивно, мало свій сенс.