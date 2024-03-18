Украинцы об этом мечтают: почему и когда в СССР крутили в эфире "Лебединое озеро"

Советское ТВ никогда не было образцом веселья и оригинальности

Все, хоть немного пожившие в Советском Союзе, помнят дни, когда по всем телеканалам показывали исключительно балет "Лебединое озеро". Делали это в периоды, когда умирали генсеки СССР, а именно Брежнев, Андропов и Черненко. Но самые яркие воспоминания о балете у тех, кто пережил развал страны — в августе 1991-го "Лебединое озеро" можно было изучить до мельчайших деталей, ведь его показывали три дня и без перерыва.

Включив телевизор и увидев балет, рядовой житель Советского Союза сразу понимал, что в стране что-то произошло. Так, впервые балет включили в эфире телевидения в 1982 году, когда умер генсек Леонид Брежнев.

Балет "Лебединое озеро"

В тот день, согласно программе, должны были показывать большой концерт ко Дню милиции. Но вместо него на экранах телевизоров, на каждом телеканале (они назывались "программами"), появился балет "Лебединое озеро". Примечательно, что потом традиция была подхвачена и именно этот балет включался в эфир в день смерти следующих генсеков — Юрия Андропова и Константина Черненко.

Почему крутили балет?

Считается, что в дни когда менялась власть или случались протесты, подогревать интерес к политическим темам Кремль считал опасным, поэтому из эфирной сетки изымались все новостные передачи. Развлекательные программы исключались из вещания потому, что веселиться в дни, когда, например, умер генсек, считалось "негоже". А вот балет считался чем-то бессмертным и классическим, а также совершенно нейтральным и, в известном смысле, успокаивающим.

Почему выбрали именно "Лебединое озеро"? Начнём с того, что советское ТВ, в принципе, не было образцом веселья и оригинальности. Посмотрите, что предлагалось смотреть по телевизору на новогодние праздники.

ТВ-программа в Советском Союзе на новогодние праздники

То есть, на самом деле балет показывали постоянно и без всякого повода. А как только умирал очередной Брежнев, менялась власть или случались протесты — количество балетов просто увеличивалось.

Что касается балета "Лебединое озеро", то он считался золотой классикой и был очень популярен в СССР. Наверное, именно поэтому во время переворота в 1991 году "Лебединое озеро" не исчезало с экранов в течение трех дней.

Также существует мнение, что впервые показывать народу "Лебединое озеро" в день смерти генсека решили потому, что Чайковский закончил работу над произведением в поминальную неделю после Пасхи. Возможно, именно поэтому знаменитому балету суждено было стать символом больших потрясений в СССР.

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