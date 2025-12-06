Економії ніякої? Чи допомагає відключання бойлера на ніч заощадити світло

Під час постійних відключень водонагрівача строк його служби може зменшитись

Чимало людей помилково вважають, що відключаючи бойлер на день чи ніч, вони можуть заощадити електроенергію. Але такі регулярні знеструмлення навпаки можуть нашкодити водонагрівачу.

"Телеграф" розповість, чому бойлер краще не вимикати на ніч та до чого це може призвести. Зауважимо, що навіть погодинні відключення світла можуть погано вплинути на техніку, але їх не можна проконтролювати, на жаль.

Чому не можна вимикати бойлер на ніч

Скорочення строку служби. Під час кожного вимикання бойлера на тривалий час в середині відбуваються різкі перепади температури. Метал, з якого зроблений резервуар, розширюється і стискається, що з часом призводить до появи мікротріщин. Також нагрівальний елемент зношується швидше, якщо постійно працює в режимі різких запусків.

Під час кожного вимикання бойлера на тривалий час в середині відбуваються різкі перепади температури. Метал, з якого зроблений резервуар, розширюється і стискається, що з часом призводить до появи мікротріщин. Також нагрівальний елемент зношується швидше, якщо постійно працює в режимі різких запусків. Витрати електрики зростають. Дехто вважає, що коли бойлер вимкнений він не мотає світло, тобто так можна зекономити. Але насправді це помилка, бо коли бойлер працює постійно він витрачає менше електрики на підтримку потрібної температури, а якщо його вимикати, він витрачає більше енергії аби нагріти воду знову.

Дехто вважає, що коли бойлер вимкнений він не мотає світло, тобто так можна зекономити. Але насправді це помилка, бо коли бойлер працює постійно він витрачає менше електрики на підтримку потрібної температури, а якщо його вимикати, він витрачає більше енергії аби нагріти воду знову. Ризик появи бактерій. Під час регулярної роботи бойлера температура води в середньому сягає 60 градусів, що запобігає розвитку багатьох бактерій. Якщо ж воду постійно охолоджувати, це може призвести до розмноження небезпечних для здоров'я бактерій.

Зауважимо, що йдеться лише про постійні майже щоденні вимикання на тривалий час, а не про відключення бойлера, коли ви їдете у відпустку тощо.

Бойлер

Як подовжити життя бойлера:

встановити температуру до 60 °C, вища лише збільшуватиме витрати;

вмикати "економний режим" або таймер, якщо є така функція;

очищати бойлер від накипу 1–2 рази на рік;

перевіряти справність термостата, щоб уникнути перегрівання.

