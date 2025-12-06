На честь популярної національної страви? В Україні знайшли село з цікавою назвою (фото)

Назва села має декілька версій походження

В Україні можна знайти безліч населених пунктів з цікавою історією та оригінальними назвами. Так, у Вінницькій області знаходиться село Борщівці, назва якого одразу викликає асоціацію з українською національною стравою.

Село Борщівці розташоване у Могилів-Подільському районі Вінницької області. Через населений пункт протікає річка Вендичанка, що впадає в Немію – лівий приплив Дністра.

Що відомо про село Борщівці

Назва Борщівці має декілька версій походження. Вчителька географії Галина Тихолаз розповіла журналістам, що одна з них пов’язана з тим, що жителі особливо смачно варили борщ.

Село Борщівці у Вінницькій області, Фото: Vlasno.info

Інша версія свідчить, що до Могильова з Бару йшли шевці, і частина з них осіла на цьому місці, тому спочатку село називали "Баршовці"

Як виглядає село Борщівці, Фото: Vlasno.info

Відомо, що історично село увійшло до складу Української Народної Республіки у 1917 році, згідно з Третім Універсалом Української Центральної Ради. У 2020 ройф Борщівці стали частиною Вендичанської селищної ради, а в результаті адміністративно-територіальної реформи опинилися у складі нового Могилів-Подільського району.

З селищем пов’язані легенди про потойбіччя. Так, на місці сучасного кам’яного храму колись стояла дерев’яна церква, збудована без жодного цвяха. За радянських часів місцевий голова наказав її розібрати, і незабаром він осліп, інший чоловік потонув, а багато мешканців захворіли.

Назва Борщівці має кілька версій походження, Фото: Vlasno.info

Село знаходиться в низині, де росте безліч рідкісних рослин, включених до Червоної книги. Місцеві жителі розповідали, що за селом є поле, де відбувалися громадянські бої та було страшне побоїще. На згадку про ці події жителі села викопали колодязь та встановили стелу "Несе Галя воду".

Стела біля села Борщівці, Фото: Vlasno.info

