На честь популярної національної страви? В Україні знайшли село з цікавою назвою (фото)

Катерина Любимова
Село Борщівці
Село Борщівці. Фото Колаж "Телеграфу"

Назва села має декілька версій походження

В Україні можна знайти безліч населених пунктів з цікавою історією та оригінальними назвами. Так, у Вінницькій області знаходиться село Борщівці, назва якого одразу викликає асоціацію з українською національною стравою.

Село Борщівці розташоване у Могилів-Подільському районі Вінницької області. Через населений пункт протікає річка Вендичанка, що впадає в Немію – лівий приплив Дністра.

Що відомо про село Борщівці

Назва Борщівці має декілька версій походження. Вчителька географії Галина Тихолаз розповіла журналістам, що одна з них пов’язана з тим, що жителі особливо смачно варили борщ.

Село Борщівці Вінницька область
Село Борщівці у Вінницькій області, Фото: Vlasno.info

Інша версія свідчить, що до Могильова з Бару йшли шевці, і частина з них осіла на цьому місці, тому спочатку село називали "Баршовці"

Як виглядає село Борщівці,
Як виглядає село Борщівці, Фото: Vlasno.info

Відомо, що історично село увійшло до складу Української Народної Республіки у 1917 році, згідно з Третім Універсалом Української Центральної Ради. У 2020 ройф Борщівці стали частиною Вендичанської селищної ради, а в результаті адміністративно-територіальної реформи опинилися у складі нового Могилів-Подільського району.

З селищем пов’язані легенди про потойбіччя. Так, на місці сучасного кам’яного храму колись стояла дерев’яна церква, збудована без жодного цвяха. За радянських часів місцевий голова наказав її розібрати, і незабаром він осліп, інший чоловік потонув, а багато мешканців захворіли.

Село Борщівці
Назва Борщівці має кілька версій походження, Фото: Vlasno.info

Село знаходиться в низині, де росте безліч рідкісних рослин, включених до Червоної книги. Місцеві жителі розповідали, що за селом є поле, де відбувалися громадянські бої та було страшне побоїще. На згадку про ці події жителі села викопали колодязь та встановили стелу "Несе Галя воду".

Стела біля села Борщівці
Стела біля села Борщівці, Фото: Vlasno.info

