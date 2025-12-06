У покійного екснардепа Іллі Киви є 31-річна дочка: як вона виглядає і куди зникла

На момент народження доньки йому було 16 років

Убитий рівно два роки тому у Підмосков’ї, колишній український нардеп від ОПЗЖ та проросійський пропагандист Ілля Кива у 16 років уперше став батьком. Нині його старшій дочці 31 рік.

Що потрібно знати:

Катерина Кива народилася у Полтаві та працювала в поліції

2021 року вона виграла конкурс і стала директором юридичного департаменту Полтавської міськради

У червні 2022 року з’ясувалося, що зять Киви воює у ЗСУ

Про дитинство Катерини Киви відомо небагато: вона народилася 20 травня 1994 року у Полтаві, звідки родом її батько. Інформація про матір відсутня. Відомо лише, що на момент народження дівчинки сам Кива був неповнолітнім — лише 16 років.

Катерина та Ілля Кива

Навчалася Катерина у Харківському національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, а також у Національній академії внутрішніх справ у Києві. З 2017 року працювала у поліції: спочатку інспектором відділу Департаменту протидії наркозлочинності, а згодом – старшим інспектором відділу організації відбору та проведення атестації.

У вересні 2020 року Катерина залишила посаду у департаменті кадрового забезпечення поліції. 2021 року, у віці 27 років, вона виграла конкурс на посаду директора юридичного департаменту Полтавської міської ради. Після початку повномасштабної війни в Україні та втечі Іллі Киви до Росії полтавські активісти вимагали її звільнення (значилася у департаменті до 28 березня 2022 року).

Також з посади керівника Спецкомбінату похоронно-ритуального обслуговування, 31 березня 2022 року, пішов Денис Верещака, який є чоловіком Катерини. У червні 2022 року інтернет-видання "Полтавщина" повідомило, що Верещака воює у лавах ЗСУ. До речі, вже будучи у РФ, зрадник заявив, що його зятя вбили "українські нацисти", але потім сам Денис спростував це.

Згідно з декларацією за 2021 рік, Катерина мала квартиру у Києві та автомобіль Mazda 3 2018 року випуску. У відкритих джерелах нової інформації про неї немає.

