Росіян попереджали: у Зеленського, в ГУР та російські добровольці зробили заяви про теракт у Підмосков’ї

В історії Росії подібний теракт далеко не перший

В Україні прокоментували теракт у концертній залі "Крокус Сіті Холл". Наша держава не має жодного відношення до стрілянини та пожежі, але це цілком може бути навмисною провокацією Путіна.

З такою думкою виступили у ГУР МО України, а також у легіоні "Свобода Росії". Михайло Подоляк своєю чергою наголосив, що Україна має куди витрачати свої ресурси.

Позиція України

Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україна не причетна до теракту у Підмосков'ї. Своєю чергою він натякнув, що подібні дії — звичайна практика для путінських спецслужб, навівши приклади "Каширське шосе", "Норд-Ост", яким називають теракт на Дубровці в Москві в жовтні 2002 року. Також радник глави ОП зазначив, що Україна ніколи не вдавалася до подібних терористичних методів і вдаватися не має наміру.

"Україна абсолютно точно не причетна до цих подій. По-перше, тому, що ми маємо інтенсивну війну з Росією. По-друге, Україна ніколи не застосовувала терористичні методи війни, тероризм як метод ведення війни, на відміну від Російської Федерації. По-третє, задовго до цього теракту представники іноземних країн, які перебувають у Москві, попереджали своїх громадян про можливі теракти", — зазначив Михайло Подоляк.

Він додав, що подібними діями влада Росії намагається залякати місцеве населення, щоб надалі його можна було легше мобілізувати, а також щоб продовжувати виправдовувати війну проти України.

У ГУР МО України взагалі назвав теракт у Підмосков'ї "свідомою провокацією путінського режиму". Також у відомстві нагадали, що іноземні представники справді попереджали про те, що у Москві можливі найближчим часом провокації.

"Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран починав із цього свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити", — сказав представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі "Українській правді".

Позиція російських добровольців

Після стрілянини та займання "Крокус Сіті Холла" у легіоні "Свобода Росії" зробили заяву. Російські добровольці заявили, що теракт було заздалегідь сплановано. І не кимось, а самим диктатором Володимиром Путіним. У легіоні зазначили, що вже "зіштовхувалися з подібними проявами кремлівської диктатури" та не здивовані "черговою кривавою провокацією".

"Теракт готувався. Його медійне освітлення — теж. Підкреслимо, що Легіон не воює з мирними росіянами. "Рязанський цукор" — метод силовиків Путіна, який ми не підтримуємо і проти якого ведемо боротьбу", — сказано в офіційній заяві Легіону.

Представник Російського добровольчого корпусу у коментарі ЗМІ також заявив, що добровольці не причетні до теракту у Підмосков'ї.

"Звичайно ж, це точно не ми", — заявили в РДК.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США прокоментували стрілянину у російському "Крокус Сіті Холл". За їхньою інформацією, Україна не причетна до теракту.