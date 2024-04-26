Чому в СРСР хотіли заборонити кефір: відповідь багатьох здивує

Продукт просили заборонити хоча б для дітей

У Радянському союзі громадян зовсім не балували достатком продуктів, а в якийсь момент вирішили, що з полиць треба прибрати й той, який популярний — кефір. Головна причина в тому, що кефір не зовсім вписується в правила "сухого закону".

Так, у 80-х країнах активно боролися з алкоголізмом. Для цього були масово закриті заводи з виробництва вин та інших спиртних напоїв, а також вирубували виноградники. Проте зрозуміти одразу, як до цього всього може ставитися кефір, дуже складно.

Річ у тому, що група академіків авторитетно заявила, що в кефірі містяться градуси. Після цього почалися жваві дискусії та численні засідання. Цей напій, судячи зі сказаного, не потрапляв під "сухий закон". Коли постало питання про повне вилучення кефіру, було безліч суперечок. Активісти просили виключити його хоча б із дитячого меню у закладах.

Пізніше було встановлено, що цей продукт таки небезпечний для дітей через наявність у ньому градусів. Виявилося, що у кисломолочного напою дуже низька концентрація етанолу.

Кефір виробляли із молока, дріжджів, кефірних грибів чи молочних бактерій. Його витримували у теплому приміщенні, після чого переносили у прохолодне місце для дозрівання.

До запровадження сухого закону у СРСР кефір рекомендували як корисний дієтичний напій. Масштаби його виробництва були дуже великі, тому заборонити цей процес було б вкрай складно. Тому кефір залишився на полицях крамниці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим у Радянському союзі зазвичай замінювали каву та жувальну гумку, які було складно дістати на той час.