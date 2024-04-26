Почему в СССР хотели запретить кефир: ответ многих удивит

Продукт просили запретить хотя бы для детей

В Советском союзе граждан совершенно не баловали изобилием продуктов, а в какой-то момент решили, что с полок нужно убрать и тот, который пользовался популярностью — кефир. Главная причина заключалась в том, что кефир не совсем вписывается в правила "сухого закона".

Так, в 80-х в стране активно боролись с алкоголизмом. Для этого были массово закрыты заводы по производству вин и других спиртных напитков, а также тогда вырубали виноградники. Однако понять сразу, как к этому всему может относиться кефир, крайне сложно.

Все дело в том, что группа академиков авторитетно заявила, что в кефире содержаться градусы. После этого начались оживленные дискуссии и многочисленные заседания. Этот напиток, судя по сказанному, не попадал под "сухой закон". Когда стал вопрос о полном исключении кефира, было множество споров. Активисты просили исключить его хотя бы из детского меню в заведениях.

Позже было установлено, что этот продукт таки вовсе не опасен для детей из-за наличия в нем градусов. Оказалось, что у кисломолочного напитка слишком низкая концентрация этанола.

Кефир производили из молока, дрожжей, кефирных грибов или молочных бактерий. Его выдерживали в теплом помещении, после чего переносили в прохладное место для созревания.

До введения сухого закона в СССР кефир рекомендовали как полезный диетический напиток. Масштабы его производства были очень велики, а потому запретить этот процесс было бы крайне сложно. Потому кефир остался на полках магазина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем в Советском союзе обычно заменяли кофе и жевательную резинку, которые было сложно достать в то время.