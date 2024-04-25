Цигаркові пачки та ножі: п’ять незвичайних речей, які колекціонували діти в СРСР

За радянських часів збирати ці речі вважалося престижно

Дитинство сучасних дітей сильно відрізняється від проведення часу дітей у СРСР. І різниця не лише в дивних солодощах, які були популярними за радянських часів, а й у хобі.

"Телеграф" зібрав топ-п’ять найнезвичайніших речей, які колекціонували діти в СРСР. Зараз ці предмети здебільшого вважаються звичайним сміттям і бачити їх у руках дітей незвично.

Алюмінієві банки

За радянських часів бляшанки в колекції були предметом гордості. Алюмінієві пивні (рідше з-під лимонаду) банки були виключно імпортними, адже в СРСР ні пиво, ні лимонад у такій тарі не випускали. Деякі ставили їх вдома на шафу в кілька рядів, інші на спеціальні вузькі полички. Деколи доходило до того, що полиці з алюмінієвими банками займали всю стіну.

Цигаркові пачки

Навряд чи будь-які батьки сьогодні нормально відреагували б на те, що дитина прийшла додому з повними кишенями сигаретних пачок. Однак у СРСР навіть ці предмети активно колекціонували. Як правило, пачки цигарок наклеювали на картон чи фанеру та вішали на стіну. Природно, повагу та шану серед однолітків отримував той, у кого в колекції найбільш рідкісних пачок, наприклад Dunhill. А ось червоні пачки Marlboro не були особливою рідкістю.

Бляшані пробки від пляшок, етикетки, ґудзики

Такі колекції були не настільки масовими, як попередні, але все одно мали місце бути. Радянські діти збирали яскраві пробки від пляшок, ґудзики незвичайної форми чи забарвлення, а також рідкісні етикетки.

Складні ножі

Різновидів складаних ножів у СРСР була маса, та й купити їх міг будь-хто. У тому числі й діти. Для декого це захоплення переростало в хобі всього життя і в колекції налічувався не один десяток експонатів.

Фантики та вкладиші

Популярністю користувалися вкладиші від жуйок Love Is, Turbo, Bombibom, Bazooka, Donald Duck та інші. Серед дітей у СРСР вони були своєрідною "валютою" і на вкладиш можна було обміняти круті речі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які речі в СРСР були ознакою достатку. Усі радянські громадяни мали однакові меблі та одяг, тому способів виділитися було достатньо.