Цегла у бачку, цибуля в колготах та інші дивні лайфхаки радянських господарок

Деякі з них настільки увійшли в життя людей, що їх досі використовують

У Радянському Союзі було багато дивних та безглуздих лайфхаків, але в ті часи більш доречних альтернатив не було. Деякі звички видають радянську людину й досі.

Жінки у СРСР були дуже винахідливими, бо їм потрібно було не лише працювати на роботі, а й робити багато роботи вдома. Про дивні лайфхаки радянських домогосподарок повідомляє "Телеграф".

Клали цибулю у порвані колготи

Викидати щось у ті часи було неприйнятно. Все намагались використати повторно. Проте більшість зламаних предметів та порваних речей просто займали місце у шафі, на балконі чи в гаражі.

Проте не колготи. В них складали цибулю та вивішували на кухнях та в коморах. Вірили, що так вона збережеться значно краще, ніж в ящиках.

Цеглу клали у зливний бачок

Дивний лайфхак, але допомагав економити на комуналці. Цегла займала певний об’єм, тому при змиванні використовувалось менше води.

Оцет та соду використовували для прибирання

У радянських домогосподарок не було такої кількості засобів для прибирання, як у сучасних українок. Але були оцет та сода. Їх використовували не лише в кулінарії, а й залучали при:

митті посуду;

вологому прибиранні в кімнатах;

видаленні цвілі зі стін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які речі символізували достаток у СРСР. Деякі з них досі є в будинках українців.

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