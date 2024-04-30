Кирпич в бачке, лук в колготах и другие странные лайфхаки советских хозяек

Некоторые из них настолько вошли в жизнь людей, что их до сих пор используют

В Советском Союзе было много странных и бессмысленных лайфхаков, но в те времена более подходящих альтернатив не было. Некоторые привычки выдают советского человека до сих пор.

Женщины в СССР были очень изобретательны, потому что им нужно было не только работать на работе, но и делать много работы дома. О странных лайфхаках советских домохозяек сообщает "Телеграф".

Клали лук в порванные колготки

Выбрасывать что-то в те времена было неприемлемо. Все пытались использовать повторно. Однако большинство сломанных предметов и порванных вещей занимали место в шкафу, на балконе или в гараже.

Однако не колготки. В них складывали лук и вывешивали на кухнях и кладовых. Верили, что так овощ сохранится гораздо лучше, чем в ящиках.

Кирпич клали в сливной бачок

Странный лайфхак, но помогал экономить на коммуналке. Кирпич занимал определенный объем, поэтому при смывании использовалось меньше воды.

Уксус и соду использовали для уборки

У советских домохозяек не было такого количества средств для уборки, как у современных украинок. Но были уксус и сода. Их использовали не только в кулинарии, но и привлекали при:

мытье посуды;

влажной уборке в комнатах;

борьбе с плесенью на стенах.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие вещи символизировали богатство в СССР. Некоторые из них до сих пор находятся в домах украинцев.

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