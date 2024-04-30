Кирпич в бачке, лук в колготах и другие странные лайфхаки советских хозяек
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Некоторые из них настолько вошли в жизнь людей, что их до сих пор используют
В Советском Союзе было много странных и бессмысленных лайфхаков, но в те времена более подходящих альтернатив не было. Некоторые привычки выдают советского человека до сих пор.
Женщины в СССР были очень изобретательны, потому что им нужно было не только работать на работе, но и делать много работы дома. О странных лайфхаках советских домохозяек сообщает "Телеграф".
Клали лук в порванные колготки
Выбрасывать что-то в те времена было неприемлемо. Все пытались использовать повторно. Однако большинство сломанных предметов и порванных вещей занимали место в шкафу, на балконе или в гараже.
Однако не колготки. В них складывали лук и вывешивали на кухнях и кладовых. Верили, что так овощ сохранится гораздо лучше, чем в ящиках.
Кирпич клали в сливной бачок
Странный лайфхак, но помогал экономить на коммуналке. Кирпич занимал определенный объем, поэтому при смывании использовалось меньше воды.
Уксус и соду использовали для уборки
У советских домохозяек не было такого количества средств для уборки, как у современных украинок. Но были уксус и сода. Их использовали не только в кулинарии, но и привлекали при:
- мытье посуды;
- влажной уборке в комнатах;
- борьбе с плесенью на стенах.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие вещи символизировали богатство в СССР. Некоторые из них до сих пор находятся в домах украинцев.
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