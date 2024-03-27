"Позолочений" посуд, збирання склотари та інше: 7 злидарських звичок, які залишились з часів СРСР

Блогер вказав на звички, які негайно варто позбутись

Життя в Радянському Союзі ніколи не було багатим. Сім’ї, у яких водились гроші, не могли придбати собі все, що хотіли, через тотальний дефіцит товарів. І все це сформувало у вихідців з Радянського Союзу цілу купу звичок, які видають злидарське минуле і які вони передають своїм нащадкам.

Про це розповів блогер і дослідник радянського побуту Максим Мирович. Він радить позбутися цих звичок якнайшвидше, щоби більше не страждати на "синдром злидаря". Особливо, якщо з грішми у вас все далеко не так погано.

Чайний гриб

Прохолоджувальних напоїв у СРСР практично не було, хіба що газована вода з автомата, яку доводилось пити зі склянки, якою користувались усі й ніхто ніколи не мив. Тому серед радянських людей популярності набув чайний гриб.

Цей дивний на вигляд організм поселяли у трилітровій банці, накривали марлею і згодовували йому рештки солодкого чаю, на виході отримуючи кислуватий злегка газований напій. Вигляд це і справді має сумнівний, а ще не дуже приємно пахне.

Чайний гриб

Але тут варто зазначити, що зараз рідину, яку продукує чайний гриб, називають комбучею і зараховують до корисних ферментованих продуктів. Нинішня молодь, не травмована "совком", вирощує його через моду на саморобні продукти й ту ж таки користь напою.

Негарний спортивний одяг

Сучасна мода перетворила спортивний костюм на шикарний елемент одягу. В ньому можна з’являтись навіть на публічних заходах із неформальним дрескодом. Але те, що малося на увазі під спортивним одягом у СРСР, це геть не те саме, що сучасне про нього уявлення.

Штани-треніки та майки-алкоголічки моментально розтягувались, через що їх майже одразу списували "на дачу".

В такому вигляді пололи городи, ремонтували машини у гаражах і ходили на базар. Саме тому подібні речі почали асоціюватись зі злиднями. Тому звичка носити негарний одяг в цілому зараз відгонить "совком" і її варто позбутись.

Спортивний одяг в СРСР

"Позолочений" посуд

Майже всі бачили ці радянські сервізи, які робили з посередньої порцеляни, що приховували за вигадливими формами та барвистими квітковими принтами. Характерною особливістю таких сервізів була "позолота" на краях чашок та тарілок.

Це була чи не єдина можливість для радянської людини мати вдома річ, яка б мала хоча б ореол коштовності. Зараз такі сервізи не варто ставити на стіл хоча б перед гостями.

"Позолочений" посуд

Синя ізоляційна стрічка

Точніше, не стрічка сама по собі, а предмети, нею обмотані. Цей знак одразу давав зрозуміти, що річ зламана, а замінити її нічим, тому доводиться наносити все нові й нові шари цього матеріалу, щоби вона не розвалилась в руках.

А що це, як не пряма ознака злиднів? Зараз існує безліч можливостей поремонтувати речі якісно або замінити чимось хорошим, якщо предмет не підлягає ремонту.

Коробки з цвяхами та іншими деталями

Оскільки в СРСР замінити, наприклад, навіть звичайний змішувач на новий було проблемою через тотальний дефіцит, старі крани, шурупи, цвяхи, дроти, вимикачі та інший дріб’язок не викидали.

Та навіть безнадійно поламані велосипеди та автомобілі тримали в гаражах, щоби зробити з них донорів деталей, коли у цьому буде потреба.

Найчастіше коробка з подібними "скарбами" зберігалась у саморобній шафці над унітазом.

Зараз зберігати весь цей мотлох сенсу нема – будь-які деталі та цілі нові механізми цілком доступні для всіх, кому вони потрібні.

Склотара

Поїсти взимку овочів чи фруктів за часів СРСР можна було, тільки якщо ти сам заздалегідь подбав про те, щоби мати запас консервації.

Саме тому практично в кожному домі зберігали цілу купу скляних банок, в які закатували варення, солоні огірки, мариновані помідори, кабачкову або баклажанну ікру та інші припаси.

Тоді це була необхідність.

Зараз ані овочі, ані банки дефіцитом не є, тож навіщо захаращувати склотарою свій життєвий простір? Просто винесіть банки на смітник – хтось їх точно забере.

Склотара

Захаращений балкон

Радянські люди поняття не мали, що балкон або лоджія – це місце для зручного кабінету чи затишного чайного столика. Там зберігали усе – від тої ж склотари та закруток, до підшивок старих журналів, велосипедів і лиж.

Це видавало бідність людини, яка боялась залишитись без припасів у чорний день. Зараз тримати балкон захаращеним уже абсолютно недоречно. Краще накопичувати гроші, які можна у будь-який момент перетворити на щось потрібне, ніж збирати непотрібні речі.

Балкон

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