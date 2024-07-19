Борщ на кислому квасі та не лише: історик розповів про "дивні" смакові забаганки наших пращурів

Особливості раціону можуть бути пов’язані з "борошняною дієтою"

Українська кухня багата на кислі страви та продукти, що пройшли процес ферментації. Квашені капуста та яблука, полтавський капусняк і навіть борщ на основі бурякового квасу — це все складало значну частину раціону.

Український історик Вадим Назаренко висловив припущення, що такі смакові вподобання, які зараз можуть здатись дивними, були пов’язані з "борошняно-круп’яною дієтою українців". Мовляв, кислі та підкислені продукти в раціоні повинні були допомогти травленню.

Історик згадує про путрю, квашу, вівсяні киселі і т.п. Все це страви, які навряд чи куштував кожен сучасний українець.

Всі ці страви готувалися саме як такі, що мають "побродити". Вони були із прокислих у квасі чи медовий ситі борошні або крупах. Найпопулярніша страва – борщ – теж готувалася на кислому буряковому квасі, а квас–сирівець просто пився як звичайний напій — каже історик.

Вадим Назаренко таку популярність кислого та ферментованого пов’язує не лише з любов’ю українців до цих продуктів. На його думку, український селянин мав в основному раціон, що складався з круп та борошна. Тож кислі продукти, такі як солоні огірки, квашена капуста, питний квас, а також включення в раціон кислої (борщ) чи збродженої страви (кваша) були покликані покращити травні процеси.

Звісно, це лише припущення, однак у нас є чимало відомостей про кухню давніх українців. Вивчити смаки наших предків можна навіть за допомогою "Енеїди" Котляревського.