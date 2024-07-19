Борщ на кислом квасе и не только: историк рассказал о "странных" вкусовых прихотях наших предков.

Особенности рациона могут быть связаны с "мучной диетой"

Украинская кухня богата кислыми блюдами и продуктами, прошедшими процесс ферментации. Квашеные капуста и яблоки, полтавский капустник и даже борщ на основе свекловичного кваса – это все составляло значительную часть рациона.

Украинский историк Вадим Назаренко высказал предположение, что такие вкусовые предпочтения, которые сейчас могут показаться странными, были связаны с "мучной диетой украинцев". Мол, кислые и подкисленные продукты в рационе должны были помочь пищеварению.

Историк упоминает о путре, кваше, овсяных киселях и т.п. Все это блюда, которые вряд ли пробовал каждый современный украинец.

Все эти блюда готовились именно как "побродившие". Они были из прокисших в квасе или медовых муках или крупах. Самое популярное блюдо – борщ – тоже готовилось на кислом свекольном квасе, а квас-сыровец просто пился как обычный напиток – говорит историк.

Вадим Назаренко такую популярность кислого и ферментированного связывает не только с любовью украинцев к этим продуктам. По его мнению, украинский крестьянин имел в основном рацион, состоявший из круп и муки. Поэтому кислые продукты, такие как соленые огурцы, квашеная капуста, питьевой квас, а также включение в рацион кислого (борща) или сброженного блюда (кваша) были призваны улучшить пищеварительные процессы.

Конечно, это только предположение, однако у нас есть немало сведений о кухне древних украинцев. Выучить вкусы наших предков можно даже с помощью "Энеиды" Котляревского.