Після шести вже пізно: чому дитина має навчитися у дитячому садочку

Експертка розповіла про базові навички, які діти мають отримати в садочку

Базові знання та навички, які формують особистість дитини, закладаються вже у дошкільному віці. Тому дуже важливо подбати про те, щоб ваша дитина в садочку отримала необхідний набір знань та вмінь перед тим, як піти до школи.

Про те, які навички повинен мати шестирічний малюк, переступаючи поріг школи, "Телеграф" розпитав експертку та співвласницю мережі дитячих садочків HELLO KIDS Юлію Кичилу.

У відомому бестселері "Після трьох вже пізно" новатор японської системи виховання Масару Ібука пише, що до трьох років формується база для розвитку дитини. Знання, отримані у цей період, залишаються на все життя. За словами Юлії Кичили, перефразувавши назву книги, можна сказати так: якщо дитина не засвоїть певні речі до школи — після шести вже буде пізно.

І мова не лише про те, що першокласник має вміти самостійно одягатися, взуватися, ходити в туалет та мити руки. Більше йдеться про soft skills — навички, які не пов’язані з певним видом діяльності. "Це вміння спілкуватися та вибудовувати стосунки з людьми, вміння бути самостійним та брати відповідальність за свої вчинки. Інакше кажучи, у садочку дитину мають адаптувати до життя у соціумі. Дати їй потужний старт, щоб вона досягла успіхів у майбутньому", — розповіла експертка і мама маленької Аліси Юлія Кичила.

Юлія Кичила. Фото з особистого архіву

Чому дитина має навчитися у дитсадку?

Соціалізація

Соціалізація дитини — одне з завдань дошкільного закладу освіти. У садочку малюку потрібно навчитись ефективно комунікувати з однолітками, розуміти, що таке компроміс. Якщо ж дитина завинила — вона має знати, що треба попросити пробачення.

"Соціалізувати дітей можна не лише в садочку, а й на ігровому майданчику, в спортивних секціях та гуртках. Тобто всюди, де діти можуть спілкуватись. Раджу батькам читати з сином чи донькою книги, а потім обговорювати прочитане. Подібна практика допоможе їм зрозуміти як діяти у тій чи іншій ситуації. Збільшить словниковий запас. Читання розвиває ще одну навичку — уважне слухання. Першокласнику потрібно вміти слухати та не перебивати вчителя", — каже Юлія Кичила.

Емпатія

Діти народжуються з природними здібностями до емпатії — розумінням почуттів іншої особи, які проявляються в формі співпереживання. Втім розвиток цієї риси характеру згасає, якщо залишити її без уваги. Важливо, щоб до шести років дитина навчилась сприймати думку інших людей та могла їх підтримати за потреби.

"Сформувати емпатію у дитини має її родина, а садочок — підкріплювати ці знання. В родинному колі дитина стає свідком тих чи інших емоцій, бачить як батьки реагують на події. А потім сама відтворює батьківську поведінку у схожих ситуаціях. Розвиток емпатії у дитячому садочку — це заохочення малят допомагати іншим, розповіді про те, що потрібно шанобливо ставитися до людей незалежно від статі, віку та національності. І звісно — завжди похвала дітей за їх добрі вчинки", — говорить експертка.

Вміння розрізняти емоції

У першокласника має бути прокачаний емоційний інтелект. Він має знати чому люди плачуть, що викликає радість або гнів. Дитина має легко розпізнати емоцію свого товариша або навіть незнайомої людини, яку зустріла на вулиці.

"Вихователі знають безліч ігор для розвитку емоційного інтелекту. Батькам також буде корисно розповідати про свої емоції, які вони відчувають протягом дня. Пояснюйте дітям, чому ви так себе почуваєте. Це допоможе малюку зрозуміти зв’язок між подіями та емоціями. Здатність дитини розрізняти емоції та керувати ними – профілактика багатьох проблем, які можуть виникнути в школі", наголошує Юлія Кичила.

Юлія Кичила. Фото з особистого архіву

Ініціативність

У дитсадку дитина вивчає нові моделі поведінки, а педагог допомагає їй стати впевненішою у собі. В шість років дитина не повинна боятись висловлювати свої ідеї та пропозиції. Навіть якщо вони не завжди практичні, вихователю важливо підтримувати ініціативу.

"Дозволяйте дитині експериментувати та пробувати нові способи вирішення завдань. Дайте їй відчувати себе самостійною у прийнятті рішень. Якщо малюк хоче обрати одяг для прогулянки, або ж пропонує варіант меню на сніданок — підтримайте його вибір. Не вчіть дитину плисти за течією. Корисною є ще одна практика розвитку дитячої ініціативності — залучайте малюка до обговорення планів на вихідні. І завжди хваліть за ініціативу", — радить пані Юлія.

Дотримання правил соціуму

У шестирічному віці дитина має чітко розуміти, що існують певні соціальні правила, порушувати які не можна. Важливо, щоб батьки та вихователі у дитячому садочку вірно пояснили дитині природу їх походження. Наприклад, бити інших дітей не можна не тому, що за це буде покарання, а тому що дітям боляче. Подібні пояснення — важливий етап соціального розвитку малюка, адже допомагає йому зрозуміти, як діяти в різних ситуаціях, щоб бути частиною суспільства.

"Діти вчаться, спостерігаючи за дорослими, тому важливо й самим демонструвати правильну поведінку. Не забувайте дякувати за допомогу, говорити "будь ласка"… Зрозумівши, що існують певні правила соціуму, для малюка не стане шоком той факт, що у школі є обов’язки. Тож не проґавте момент", — підсумовує Юлія Кичила.

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