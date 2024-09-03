После шести уже поздно: чему ребенок должен научиться в детском саду

Эксперт рассказала о базовых навыках, которые дети должны получить в садике

Базовые знания и навыки, формирующие личность ребенка, закладываются уже в дошкольном возрасте. Поэтому очень важно позаботиться о том, чтобы ваш ребенок в садике получил необходимый набор знаний и умений перед тем, как пойти в школу.

О том, какие навыки должен иметь шестилетний малыш, переступая порог школы, "Телеграф" расспросил эксперта и совладелицу сети детских садов HELLO KIDS Юлию Кичилу.

В известном бестселлере "После трех уже поздно" новатор японской системы воспитания Масару Ибука пишет, что к трем годам формируется база для развития ребенка. Знания, полученные в этот период, остаются на всю жизнь. По словам Юлии Кичили, перефразировав название книги, можно сказать так: если ребенок не усвоит определенные вещи перед школой — после шести уже будет поздно.

И речь не только о том, что первоклассник должен уметь самостоятельно одеваться, обуваться, ходить в туалет и мыть руки. Больше идет речь о soft skills — навыках, не связанных с определенным видом деятельности. "Это умение общаться и выстраивать отношения с людьми, умение быть самостоятельным и брать ответственность за свои поступки. Иными словами, в садике ребенка должны адаптировать к жизни в социуме. Дать ему мощный старт, чтобы он добился успехов в будущем", — рассказала эксперт и мама маленькой Алисы Юлия Кичила.

Юлия Кичила. Фото из личного архива

Чему ребенок должен научиться в детском саду?

Социализация

Социализация ребенка — одна из задач дошкольного учебного заведения. В садике малышу нужно научиться эффективно общаться со сверстниками, понимать, что такое компромисс. Если же ребенок провинился — он должен знать, что нужно извиниться.

"Социализировать детей можно не только в садике, но и на игровой площадке, в спортивных секциях и кружках. То есть всюду, где дети могут общаться. Советую родителям читать с сыном или дочерью книги, а затем обсуждать прочитанное. Подобная практика поможет им понять, как действовать в той или иной ситуации. Увеличить словарный запас. Чтение развивает еще один навык – внимательное слушание. Первокласснику нужно уметь слушать и не перебивать учителя", — говорит Юлия Кичила.

Эмпатия

Дети рождаются с естественными способностями к эмпатии — пониманием чувств другого человека, которые проявляются в форме сопереживания. Впрочем, развитие этой черты характера угасает, если оставить ее без внимания. Важно, чтобы до шести лет ребенок научился воспринимать мнение других людей и мог их поддержать при необходимости.

"Сформировать эмпатию у ребенка должна его семья, а садик — подкреплять эти знания. В семейном кругу ребенок становится свидетелем тех или иных эмоций, видит как родители реагируют на события. А потом сам воспроизводит родительское поведение в подобных ситуациях. Развитие эмпатии в детском саду — это поощрение малышей помогать другим, рассказы о том, что нужно уважительно относиться к людям независимо от пола, возраста и национальности. И, конечно, всегда похвала детей за их добрые поступки", — говорит эксперт.

Умение различать эмоции

У первоклассника должен быть прокачан эмоциональный интеллект. Он должен знать, почему люди плачут, что вызывает радость или гнев. Ребенок должен легко распознать эмоцию своего товарища или даже незнакомого человека, которого встретил на улице.

"Воспитатели знают множество игр для развития эмоционального интеллекта. Родителям также будет полезно рассказывать о своих эмоциях, которые они испытывают в течение дня. Объясняйте детям, почему вы себя так чувствуете. Это поможет малышу понять связь между событиями и эмоциями. Способность ребенка различать эмоции и руководить ими – профилактика многих проблем, которые могут возникнуть в школе", — отмечает Юлия Кичила.

Юлия Кичила. Фото из личного архива

Инициативность

В детском саду ребенок изучает новые модели поведения, а педагог помогает ему стать увереннее в себе. В шесть лет ребенок не должен бояться выражать свои идеи и предложения. Даже если они не всегда практичны, воспитателю важно поддерживать инициативу.

"Разрешайте ребенку экспериментировать и пробовать новые способы решения задач. Дайте ему чувствовать себя самостоятельным в принятии решений. Если малыш хочет выбрать одежду для прогулки, или же предлагает вариант меню на завтрак — поддержите его выбор. Не учите ребенка плыть по течению. Полезна еще одна практика развития детской инициативности — привлекайте малыша к обсуждению планов на выходные. И всегда хвалите за инициативу", — советует Юлия.

Соблюдение правил социума

В шестилетнем возрасте ребенок должен четко понимать, что существуют определенные социальные правила, нарушать которые нельзя. Важно, чтобы родители и воспитатели в детском саду правильно объяснили ребенку природу их происхождения. К примеру, бить других детей нельзя не потому, что за это будет наказание, а потому что детям больно. Подобные объяснения – важный этап социального развития малыша, ведь помогает ему понять, как действовать в разных ситуациях, чтобы быть частью общества.

"Дети учатся, наблюдая за взрослыми, поэтому важно и самим демонстрировать правильное поведение. Не забывайте благодарить за помощь, говорить "пожалуйста"… Поняв, что существуют определенные правила социума, для малыша не станет шоком тот факт, что в школе есть обязанности. Поэтому не упустите момент", — заключает Юлия Кичила.

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