Коли відзначається Покрова у 2024 році: нова дата, історія та традиції свята

Цього року українці знову відзначатимуть Покрову у нову дату

Рік тому у вересні ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, відтоді всі церковні свята та важливі дати змістилися на 13 назад. Так, і важливе церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці цього року відзначається у нову дату.

Покров Пресвятої Богородиці – нова дата свята

У 2024 році церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці віряни відзначатимуть у нову дату, а саме 1 жовтня, а не 14 жовтня, як раніше. Крім того, на 1 жовтня перенеслися ще два важливі для українців свята — День захисників та захисниць України та День українського козацтва, які тісно пов’язані зі святом Покрови.

Покрова — історія свята

Свято Покрови Пресвятої Богородиці має давню історію, його почали відзначати ще під час Київської Русі після того, як було прийнято християнство. Згідно з легендами, свято пов’язують з подіями, які відбувалися в Константинополі, коли місто брали в облогу війська князя Аскольда. Тоді християни зібралися у Влахернському храмі, де зберігалася риза Діви Марії, щоб уберегтися від загарбників. Люди почали молитися про спасіння, як раптом, ніби у відповідь на їхні молитви, в небі над містом з’явився образ Діви Марії. Вона накрила віруючих своїм покровом, і вороги не могли їх бачити, тож людей було врятовано.

Традиції свята Покрови

Свято Покрови Пресвятої Богородиці входить до списку 12 найбільших церковних свят. В Україні з давніх-давен це дуже почесне свято, яке пишно і урочисто відзначають. Віруючі ходять до храмів, моляться Діві Марії, запрошують в дім гостей. А ще з цього періоду розпочинався період весіль та гулянь, коли всю господарську роботу було завершено.

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