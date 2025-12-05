Рус

Зі святом, дорогі військові! Листівки та привітання своїми словами з Днем ЗСУ

Галина Струс
Привітайте військових із професійним святом Новина оновлена 05 грудня 2025, 09:59
Привітайте військових із професійним святом. Фото Колаж "Телеграф"

День збройних сил України відзначається щороку 6 грудня

День збройних сил України — це національне свято, присвячене всім українським військовим. Воно покликане вшановувати силу, мужність, стійкість та відданість наших захисників. У свята встановлена дату — 6 грудня, цього року воно випадає на суботу.

День ЗСУ — чудова нагода привітати українських військових і подякувати їм за службу під час повномасштабної війни в Україні. "Телеграф" підготував яскраві листівки, картинки та привітання своїми словами, щоб ви могли відправити військовим у соцмережах та месенджерах.

Листівки та привітання з Днем ЗСУ

Зі святом вас, наші захисники! Ваша відвага і сила – це те, що дарує нам віру у завтрашній день. Низький уклін за вашу неймовірну службу та мирне небо над головою. Дякую!

***

Вітаю із Днем Збройних Сил України! Бажаю вам незламного духу, міцного здоров’я та перемоги. Нехай удача завжди буде вашим вірним супутником на передовій.

з Днем Збройних Сил України, листівки, картинки, вітання

Цього дня ми дякуємо кожному, хто носить форму. Ви наша гордість і наша кам’яна стіна. Нехай вас оберігає доля, а вдома завжди чекають із любов'ю.

***

Дорогі воїни, з професійним святом! Ви робите неможливе, і за це вам безмежна повага. Повертайтеся додому живими та здоровими з нашою спільною Перемогою!

з Днем Збройних Сил України, листівки, картинки, вітання

Слава Україні! З Днем ЗСУ! Ваша мужність надихає всю націю. Тримайтеся, козаки, правда і сила на вашому боці!

***

Сьогодні — ваш день, день найсміливіших людей країни. Нехай ваша служба буде успішною, а бойовий дух невичерпним. Бережіть себе, ви потрібні Україні.

з Днем збройних сил України, листівки, картинки, вітання

Вітаю всіх, хто причетний до великої справи захисту Батьківщини! Ви фундамент нашої незалежності. Бажаю вам сили, витримки та якнайшвидшого виконання вашої головної місії.

***

У День Збройних Сил бажаю вам здоров’я, як сталь, та терпіння, як скеля. Дякую за вашу жертовність та самовідданість. Нехай кожен ваш крок веде до перемоги.

з Днем збройних сил України, листівки, картинки, вітання

Від щирого серця вітаю з цим важливим днем! Ви справжні герої нашого часу. Нехай Господь береже вас від ворожих куль. Слава ЗСУ!

***

Зі святом, наші дорогі захисники та захисниці! Нехай кожен ваш день буде наповнений вірою у перемогу та теплом від подяки народу. Ми чекаємо на вас вдома!

з Днем збройних сил України, листівки, картинки, вітання

Вітаю з Днем ЗСУ! Дякую, що вистояли та продовжуєте захищати нас. Ваші професіоналізм та відвага неоціненні. Бажаю якнайшвидше почути салют Перемоги!

***

Сьогодні — день, коли ми вшановуємо незламність українського війська. Бажаю вам, щоб кожне завдання було виконане, а ворог був розбитий. Ви — найкращі!

з Днем збройних сил України, листівки, картинки, вітання

