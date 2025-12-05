Зі святом, дорогі військові! Листівки та привітання своїми словами з Днем ЗСУ

День збройних сил України відзначається щороку 6 грудня

День збройних сил України — це національне свято, присвячене всім українським військовим. Воно покликане вшановувати силу, мужність, стійкість та відданість наших захисників. У свята встановлена дату — 6 грудня, цього року воно випадає на суботу.

День ЗСУ — чудова нагода привітати українських військових і подякувати їм за службу під час повномасштабної війни в Україні. "Телеграф" підготував яскраві листівки, картинки та привітання своїми словами, щоб ви могли відправити військовим у соцмережах та месенджерах.

Листівки та привітання з Днем ЗСУ

Зі святом вас, наші захисники! Ваша відвага і сила – це те, що дарує нам віру у завтрашній день. Низький уклін за вашу неймовірну службу та мирне небо над головою. Дякую!

***

Вітаю із Днем Збройних Сил України! Бажаю вам незламного духу, міцного здоров’я та перемоги. Нехай удача завжди буде вашим вірним супутником на передовій.

Цього дня ми дякуємо кожному, хто носить форму. Ви наша гордість і наша кам’яна стіна. Нехай вас оберігає доля, а вдома завжди чекають із любов'ю.

***

Дорогі воїни, з професійним святом! Ви робите неможливе, і за це вам безмежна повага. Повертайтеся додому живими та здоровими з нашою спільною Перемогою!

Слава Україні! З Днем ЗСУ! Ваша мужність надихає всю націю. Тримайтеся, козаки, правда і сила на вашому боці!

***

Сьогодні — ваш день, день найсміливіших людей країни. Нехай ваша служба буде успішною, а бойовий дух невичерпним. Бережіть себе, ви потрібні Україні.

Вітаю всіх, хто причетний до великої справи захисту Батьківщини! Ви фундамент нашої незалежності. Бажаю вам сили, витримки та якнайшвидшого виконання вашої головної місії.

***

У День Збройних Сил бажаю вам здоров’я, як сталь, та терпіння, як скеля. Дякую за вашу жертовність та самовідданість. Нехай кожен ваш крок веде до перемоги.

Від щирого серця вітаю з цим важливим днем! Ви справжні герої нашого часу. Нехай Господь береже вас від ворожих куль. Слава ЗСУ!

***

Зі святом, наші дорогі захисники та захисниці! Нехай кожен ваш день буде наповнений вірою у перемогу та теплом від подяки народу. Ми чекаємо на вас вдома!

Вітаю з Днем ЗСУ! Дякую, що вистояли та продовжуєте захищати нас. Ваші професіоналізм та відвага неоціненні. Бажаю якнайшвидше почути салют Перемоги!

***

Сьогодні — день, коли ми вшановуємо незламність українського війська. Бажаю вам, щоб кожне завдання було виконане, а ворог був розбитий. Ви — найкращі!

Раніше "Телеграф " розповідав, як провести День святого Миколая 6 грудня, щоб привернути благополуччя на весь рік. Головні традиції та заборони на цей день.