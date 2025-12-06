За дітей, здоров’я та захист від хвороб: сильні молитви до святого Миколая українською мовою

Читати молитву потрібно наодинці із собою та зі щирими почуттями

У суботу, 6 грудня, відзначається День Святого Миколая, який у християнській традиції відомий як захисник невинних та покровитель дітей. У це свято віряни звертаються до святого з молитвами, просячи про підтримку, захист та добробут.

"Телеграф" зібрав три найсильніші молитви до Миколая Чудотворця на різні випадки життя. Читайте їх із чистими намірами.

Молитва святому Миколаю про здоров’я та добробут дитини

О добрий наш Пастир і наставник, Христове Миколаю! Почуй слова мої, про рідну мою дитинку, кровиночку мою (ім'я)! Закликаю до допомоги тебе, йому немічному і світу не знаного, допоможи. Не залиш його в гріховному полоні, серед лукавих діянь! Моли про нас Творця нашого, Владику! Щоб житіє раба Божого в чистоті і спокої помислів йшло, щоб щастя і мир з ним в ногу ступали, щоб всі проблеми і негоди стороною обійшли. А ті, що вже трапилися, шкоди не завдали! На твоє клопотання я сподіваюся, на твоє заступництво! Амінь!

Молитва Миколаю Чудотворцю про здоров’я

Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворець! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і хворобу, ти своїм заступництвом визволяв від смерті, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, помічника тих, що є в горі і нужді теперішнього життя: поспіши й до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я опинився навіки в небі, разом з тобою, де буду прославляти й величати Боже милосердя. Амінь.

Молитва Святому Миколаю про зцілення

Усякої утамуй хвороби, великий наш заступниче Миколу, розчиняючи благодатна лікування, тішить душі наша, серця ж звеселяюча всіх старанно до допомоги твоєї притекающих, Богу ж кричущих: Алилуя.

Ветія суемудренния нечестивих бачимо тобою осоромленния, богомудре отче Миколу: Аріа бо хульника, що розділяє Божество, і Савелліа, смешающа Святу Трійцю, препрел, нас же у Православ'ї зміцнив єси. Сього заради волаємо ти сице: Радуйся, щиті, захищай благочестя; радуйся, мечу, посікай злочестие.

Радуйся, вчителю божественних велінь; радуйся, губителю богопротивних навчань.

Радуйся, лествіце, Богом затверджена, еюже сходимо до неба; радуйся, Покрові, Богом зданий, імже покриваються мнозі.

Радуйся, немудрих примудривий твоїми словесами; радуйся, ледачих подвиг твоїми звичаї.

Радуйся, світлішаєте заповідей Божих невгасима; радуйся, промені виправдань Господніх пресвітла.

Радуйся, яко вченням твоїм журяться єретичні глави; радуйся, яко тобою вірні сподобляются слави.

Радуйся, Миколаю, великий Чудотворче

"Телеграф" писав раніше про сильну молитву до Миколая Чудотворця. Вона допоможе виконати ваше бажання.