Ніколи не здогадаєтесь, що допоможе: як прибрати хімічний опік на сантехніці від засобів (відео)

Для цього потрібно завітати в автомобільний магазин

Декому знайома ситуація, коли після прибирання на блискучих кранах чи раковинах раптом з’являються дивні плями, які не хочуть зникати. Дехто змиряється, але є один засіб, який може несподівано допомогти.

Цей засіб зовсім не з тих, що зазвичай використовують на кухні чи у ванній. Його "цілющу" дію можна побачити у відео в ТікТок.

Дівчина використала автомобільну поліроль-пасту K2.

Пасту потрібно нанести на суху поверхню й добре розтирати сухою губкою або серветкою — саме так радили у коментарях під відео. Дівчина ж чистила нею раковину.

Попередимо, що результат не завжди видно одразу: інколи треба повторити полірування кілька разів, щоб плями повністю зникли.

Після такої обробки може з’явитися легкий запах металу — це нормально, бо паста трохи знімає верхній шар і полірує металеву поверхню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна прибрати сморід з раковини на кухні. Позбутись неприємного аромату допоможе звичайний аптечний товар, який зможе купити кожний — суха гірчиця.