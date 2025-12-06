Солодкого "Миколайчика" майже за пів ціни? Український виробник потішив акціями (відео)

Ймовірно, що акції діють лише у фізичних магазинах

Цього року передсвятковий сезон стартував не лише з ялинками й гірляндами. Одна з найбільших українських кондитерських компаній "Roshen" виставила відчутні знижки до -40% на деякі солодкі вироби.

З усього списку товарів найбільша знижка триває на фігурку "Святого Миколая". Це можна побачити в огляді відео фудблогера "kobra_obzor" в "ТікТок".

Тож, маленький шоколадний "Святий Миколай" вагою 25 грамів зараз коштує приблизно 21 гривень замість 34,95 гривні, тобто діє максимальна знижка 40%.

Більший, 100-грамовий "Миколай", продається по 75,88 гривні, хоча до акції (зі знижкою 20%) його ціна становила 94,85 гривні.

Знижки отримали й "новорічні сумочки"— загалом до 15%.

Подарунок із білочкою на упаковці тепер можна купити за 123,54 гривні замість 145,35 гривень.

Набір "Різдвяний камін" подешевшав до 275 гривень (було 324,25 гривні), а "Різдвяне небо" — до 208,2 гривні замість 244,85 гривні.

У відео не вказано, скільки діятиме акція.

Пошукавши відповідні солодкі вироби на офіційному сайті "Roshen" виявилось, що на ці товари там немає знижки. Ймовірно, вони діють тільки у фізичних магазинах. Крім того, деякі товари взагалі відсутні в інтернет-магазині.

