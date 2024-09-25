Когда отмечается Покрова в 2024 году: новая дата, история и традиции праздника

В этом году украинцы снова будут отмечать Покрову в новую дату

Год назад в сентябре ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, с того времени все церковные праздники и важные даты сдвинулись на 13 назад. Так, и важный церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы в этом году будет отмечается в новую дату.

Покров Пресвятой Богородицы — новая дата праздника

В 2024 году церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы веряне будут отмечать в новую дату, а именно 1 октября, а не 14 октября, как раньше. Кроме того, на 1 октября перенеслись еще два важных для украинцев праздника — День защитников и защитниц Украины и День украинского казачества, которые тесно связаны с праздником Покровы.

Покрова — история праздника

Праздник Покровы Пресвятой Богородицы имеет давнюю историю, его начали отмечать еще во время Киевской Руси, после того, как было принято христианство. Согласно легендам праздник связывают с событиями, которые происходили в Константинополе, когда город осаждали войска князя Аскольда. Тогда христиане собрались в Влахернском храме, где хранилась риза Девы Марии, чтобы уберечься от захватчиков. Люди начали молиться о спасении, как вдруг, будто бы в ответ на их молитвы, в небе над городом появился образ Девы Марии. Она накрыла верующих своим покровом, и враги не могли их видеть, так что люди были спасены.

Традиции праздника Покровы

Праздник Покровы Пресвятой Богородицы входит в список 12 величайших церковных торжеств. В Украине из давних времен это очень почетный праздник, который пышно и торжественно отмечают. Верующие ходят в храмы, молятся Деве Марии, приглашают в дом гостей. А еще с этого периода начинался период свадеб и гуляний, когда вся хозяйственная работа была завершена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой церковный праздник 25 сентября. Что строго запрещается делать в этот день, чтобы не навлечь на себя беду.