Сержант ЗСУ назвав фрази, які не можна говорити військовим

Суспільство далеко не завжди готове надати допомогу військовим

В Україні зростає кількість ветеранів бойових дій, а заразом і прірва між ними та цивільним населенням. Зокрема, багато людей навіть не підозрюють, що існують фрази, які військовим говорити не можна.

Про це розповів військовослужбовець Костянтин (Valde) Ульянов в інтерв’ю "Телеграфу": "Не можна говорити військовому: "Я тебе розумію", — автор книги "Броньований розум", сержант ЗСУ про ветеранів та суспільство

За його словами, до таких відносяться, наприклад фрази "Я тебе розумію", "Ви сталеві, титани", "Тримайтеся".

"У мене є друг, який збирав наших побратимів по пакетах. Я ніколи не скажу, що його розумію, тому що не був на його місці і не проживав це. Говорити таке неприпустимо", — сказав Ульянов.

За його словами, така фраза говорить лише про те, що людині розмова не цікава і вона хоче її швидше закінчити. Своєю чергою зайва героїзація на кшталт фраз "Ви сталеві, титани" та "Тримайтеся" показує ветеранам, що вони чимось відрізняються від інших людей і свідчить про перекладення відповідальності.

Сержант зазначає, що якщо комусь захотілося подякувати військовому за службу, то йому треба бути готовим до того, що треба буде допомогти фізично.

"Ветерани пишуть у Facebook: "На День захисника України мене привітали два мільярди людей, а коли мені потрібно було, щоб мене підвезли з Борщагівки на Троєщину — абсолютно ніхто не допоміг", — зазначив він.

Ульянов додав, що акти допомоги на кшталт підвезти, допомогти нести речі чи інші побутові дрібниці свідчать про готовність бути поряд. Однак здебільшого допомога надається до моменту, коли людина починає виходити із зони свого комфорту.

Нагадаємо, раніше медик-стрілець Олександр Роменський розповідав "Телеграфу" про те, як говорити з військовими, щоб не торкатися болючих тем.