Сержант ВСУ назвал фразы, которые нельзя говорить военным

Общество далеко не всегда готово оказать помощь военным

В Украине растет количество ветеранов боевых действий, а заодно и пропасть между ними и гражданским населением. В частности, многие люди даже не подозревают о том, что существуют фразы, которые военным говорить нельзя.

Об этом рассказал военнослужащий Константин (Valde) Ульянов в интервью "Телеграфу": "Нельзя говорить военному: "Я тебя понимаю", — автор книги "Бронированный разум", сержант ВСУ о ветеранах и обществе

По его словам, к таковым относятся, например фразы "Я тебя понимаю", "Вы стальные, титаны", "Держитесь".

"У меня есть друг, который собирал наших побратимов по пакетам. Я никогда не скажу, что его понимаю, потому что не был на его месте и не проживал это. Говорить такое недопустимо", — сказал Ульянов.

По его словам, такая фраза говорит лишь о том, что человеку разговор не интересен и он хочет его побыстрее закончить. В свою очередь излишняя героизация вроде фраз "Вы стальные, титаны" и "Держитесь" показывает ветеранам, что они чем-то отличаются от других людей и свидетельствует о перекладывании ответственности.

Сержант отмечает, что если кому-то захотелось поблагодарить военного за службу, то ему надо быть готовым к тому, что надо будет помочь физически.

"Ветераны пишут в Facebook: "На День защитника Украины меня поздравили два миллиарда человек, а когда мне было нужно, чтобы меня подвезли с Борщаговки на Троещину — абсолютно никто не помог", — отметил он.

Ульянов добавил, что акты помощи, вроде подвезти, помочь нести вещи или другие бытовые мелочи свидетельствуют о готовности быть рядом. Однако в большинстве своем помощь оказывается до момента, когда человек начинает выходить из зоны своего комфорта.

Напомним, ранее медик-стрелок Александр Роменский рассказывал "Телеграфу" о том, как говорить с военными, чтобы не затрагивать больные темы.