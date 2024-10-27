Укр

Сержант ВСУ назвал фразы, которые нельзя говорить военным

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
545
Сержант ВСУ назвал фразы, которые нельзя говорить военным Новость обновлена 27 октября 2024, 21:11

Общество далеко не всегда готово оказать помощь военным

В Украине растет количество ветеранов боевых действий, а заодно и пропасть между ними и гражданским населением. В частности, многие люди даже не подозревают о том, что существуют фразы, которые военным говорить нельзя.

Об этом рассказал военнослужащий Константин (Valde) Ульянов в интервью "Телеграфу": "Нельзя говорить военному: "Я тебя понимаю", — автор книги "Бронированный разум", сержант ВСУ о ветеранах и обществе

По его словам, к таковым относятся, например фразы "Я тебя понимаю", "Вы стальные, титаны", "Держитесь".

"У меня есть друг, который собирал наших побратимов по пакетам. Я никогда не скажу, что его понимаю, потому что не был на его месте и не проживал это. Говорить такое недопустимо", — сказал Ульянов.

По его словам, такая фраза говорит лишь о том, что человеку разговор не интересен и он хочет его побыстрее закончить. В свою очередь излишняя героизация вроде фраз "Вы стальные, титаны" и "Держитесь" показывает ветеранам, что они чем-то отличаются от других людей и свидетельствует о перекладывании ответственности.

Сержант отмечает, что если кому-то захотелось поблагодарить военного за службу, то ему надо быть готовым к тому, что надо будет помочь физически.

"Ветераны пишут в Facebook: "На День защитника Украины меня поздравили два миллиарда человек, а когда мне было нужно, чтобы меня подвезли с Борщаговки на Троещину — абсолютно никто не помог", — отметил он.

Ульянов добавил, что акты помощи, вроде подвезти, помочь нести вещи или другие бытовые мелочи свидетельствуют о готовности быть рядом. Однако в большинстве своем помощь оказывается до момента, когда человек начинает выходить из зоны своего комфорта.

Напомним, ранее медик-стрелок Александр Роменский рассказывал "Телеграфу" о том, как говорить с военными, чтобы не затрагивать больные темы.

Теги:
#Война #ПТСР #ВСУ