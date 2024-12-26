Привітання з Новим роком 2025! Яскраві картинки та листівки, щоб надіслати близьким
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Поділіться новорічним настроєм із близькими
Новий рік — чудове сімейне свято, яке збирає за святковим столом рідних, близьких, друзів та коханих. Це свято оповите особливою атмосферою, а готуватися до нього починають ще за місяць-два до події.
За східним календарем 2025 — це рік Зеленої Дерев’яної Змії. До речі, "Телеграф" докладно розповідав про головний символ 2025 року і що про нього потрібно знати. Ми також писали про ідеї вбрання на Новий рік 2025 у кольорах, які принесуть щастя та удачу.
А поки до новорічної ночі залишилися лічені дні, саме час підготувати яскраві листівки та картинки, щоб відправляти близьким та друзям у перервах між нарізуванням салатів та прикрашанням ялинки. Поділіться веселощами та святковим настроєм зі своїми родичами, друзями, колегами та просто знайомими, відправивши барвисту листівку з теплими привітаннями у соцмережах та месенджерах
"Телеграф" підготував цілу добірку унікальних листівок та картинок, щоб ви могли привітати з Новим 2025 роком своїх близьких.
Раніше "Телеграф" писав про найкращі посівалки 2025 року українською мовою. Тут ви знайдете вірші та листівки.