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Привітання з Новим роком 2025! Яскраві картинки та листівки, щоб надіслати близьким

Автор
Галина Струс
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Автор
Красиві святкові листівки, щоб привітати близьких з новим роком 2025
Красиві святкові листівки, щоб привітати близьких з новим роком 2025. Фото Колаж "Телеграф"

Поділіться новорічним настроєм із близькими

Новий рік — чудове сімейне свято, яке збирає за святковим столом рідних, близьких, друзів та коханих. Це свято оповите особливою атмосферою, а готуватися до нього починають ще за місяць-два до події.

За східним календарем 2025 — це рік Зеленої Дерев’яної Змії. До речі, "Телеграф" докладно розповідав про головний символ 2025 року і що про нього потрібно знати. Ми також писали про ідеї вбрання на Новий рік 2025 у кольорах, які принесуть щастя та удачу.

А поки до новорічної ночі залишилися лічені дні, саме час підготувати яскраві листівки та картинки, щоб відправляти близьким та друзям у перервах між нарізуванням салатів та прикрашанням ялинки. Поділіться веселощами та святковим настроєм зі своїми родичами, друзями, колегами та просто знайомими, відправивши барвисту листівку з теплими привітаннями у соцмережах та месенджерах

"Телеграф" підготував цілу добірку унікальних листівок та картинок, щоб ви могли привітати з Новим 2025 роком своїх близьких.

Новий рік 2025, листівки, картинки, привітання, свято
Новий рік 2025, листівки, картинки, привітання, свято
Новий рік 2025, листівки, картинки, привітання, свято
Новий рік 2025, листівки, картинки, привітання, свято
Новий рік 2025, листівки, картинки, привітання, свято
Новий рік 2025, листівки, картинки, привітання, свято

Раніше "Телеграф" писав про найкращі посівалки 2025 року українською мовою. Тут ви знайдете вірші та листівки.

Теги:
#Свято #Листівки #Новий рік 2025