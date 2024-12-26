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Поздравления с Новым годом 2025! Яркие картинки и открытки, чтобы отправить близким

Автор
Галина Струс
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Автор
Красивые праздничные открытки, чтобы поздравить близких с Новым годом 2025
Красивые праздничные открытки, чтобы поздравить близких с Новым годом 2025. Фото Коллаж "Телеграф"

Поделитесь новогодним настроением с близкими

Новый год — чудесный семейный праздник, который собирает за праздничным столом родных, близких, друзей и любимых. Этот праздник окутан особой атмосферой, а готовиться к нему начинают еще за месяц-два до самого события.

По восточному календарю 2025 год — это год Зеленой Деревянной Змеи. К слову, "Телеграф" подробно рассказывал о главном символе 2025 года, и что о нем нужно знать. Мы также писали про идеи нарядов на Новый год 2025 в цветах, которые принесут счастье и удачу.

А пока до новогодней ночи остались считанные дни, самое время подготовить яркие открытки и картинки, чтобы отправлять близким и друзьям в перерывах между нарезанием салатов и украшением елки. Поделитесь весельем и праздничным настроением со своими родственниками, друзьями, коллегами и просто знакомыми, отправив красочную открытку с теплыми поздравлениями в соцсетях и мессенджерах

"Телеграф" подготовил целую подборку уникальных открыток и картинок, чтобы вы могли поздравить с Новым 2025 годом своих близких.

Новый год 2025, открытки, картинки, поздравления
Новый год 2025, открытки, картинки, поздравления
Новый год 2025, открытки, картинки, поздравления
Новый год 2025, открытки, картинки, поздравления
Новый год 2025, открытки, картинки, поздравления
Новый год 2025, открытки, картинки, поздравления

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#Праздник #Открытки #Новый год 2025