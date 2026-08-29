"Шахтар" у Лізі чемпіонів: розклад та результати матчів (відео)

Гірники зіграють у найсильнішому єврокубку як мінімум 8 матчів

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У суботу, 29 серпня, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував розклад основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Зокрема, календар ігор дізнався і донецький "Шахтар".

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів Гірників у ЛЧ. Донеччани стартують у головному єврокубку гостьовим поєдинком проти ПСВ.

Розклад, результати та відеоогляди матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів (оновлюється)

Календар матчів Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіонів/Фото: ФК

10 вересня 2026 року. 19:45. ПСВ — "Шахтар"

14 жовтня 2026 року. 22:00. "Шахтар" — АЕК

21 жовтня 2026 року. 22:00. "Інтер" — "Шахтар"

3 листопада 2026 року. 19:45. "Шахтар" — "Спортінг"

25 листопада 2026 року. 22:00. "Шахтар" — "Фенербахче"

9 грудня 2026 року. 19:45. "Слован" — "Шахтар"

20 січня 2027 року. 22:00. "Лейпциг" — "Шахтар"

27 січня 2027 року. 22:00. "Шахтар" — "Реал"

Формат турніру

Кожна команда проводить 8 матчів проти 8 різних суперників. З них 4 матчі клуб грає вдома та 4 – на виїзді. На цьому етапі клуби з однієї країни не можуть зіграти один з одним, а в суперники кожній команді могло дістатися максимум по два представники однієї асоціації.

Розподіл місць після загального етапу

За підсумками 8 турів команди розподіляються в єдиній таблиці таким чином:

Місця з 1-го по 8-ме: напряму виходять до 1/8 фіналу.

напряму виходять до 1/8 фіналу. Місця з 9-го по 24-те: потрапляють у стикові матчі (раунд плей-оф), де розігрують ще 8 путівок 1/8 фіналу.

потрапляють у стикові матчі (раунд плей-оф), де розігрують ще 8 путівок 1/8 фіналу. Місця з 25-го та нижче: остаточно завершують єврокубковий сезон.

Стадія плей-оф

З раунду 1/8 фіналу турнір проходитиме за класичною олімпійською системою на вибування: матчі вдома та на виїзді аж до фіналу, що складається з однієї гри.

Нагадаємо, "Шахтар" потрапив до основного етапу Ліги чемпіонів без кваліфікації через високий особистий рейтинг та перемогу в першості України. Гірники під час жеребкування перебували у 3-му кошику. Зазначимо, решта українських клубів не змогли подолати кваліфікацію. ЛНЗ та "Полісся" вилетіли у другому відбірному раунді Ліги конференцій (3-й за силою єврокубок) від "Гента" та "Копенгагена" відповідно, а "Динамо" програло "Карабаху" у 3-му відбірному раунді ЛК.