Ще один варіант страви з фаршу: ці зрази наминатимуть за обидві щоки (відео)

Така страва чудово урізноманітнить ваше звичайне меню

Зрази – чудова заміна традиційним котлетам. Їх можна запекти в духовці, завдяки чому страва буде менш жирною, але залишиться неймовірно соковитою.

До того ж вони чудово поєднуються з будь-яким гарніром, особливо зі свіжим салатом. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "bouquet_of_bruschettas".

Як приготувати м`ясні зрази

Інгредієнти:

курячий фарш – 500 г;

яйця варені – 2 шт.;

яйце сире – 1 шт.;

панірувальні сухарі – 3 ст. л.;

цибуля – 1 шт.;

сіль, перець, спеції для курки, копчена паприка;

олія для змащування;

Спосіб приготування:

1.Змішати фарш із сирим яйцем, дрібно нарізаною цибулею, сухарями, сіллю та спеціями.

2.Для начинки варені яйця нарізати кубиками.

3.З фаршу зробити плескачі.

4.У центр викласти яйце, сформувати вологими руками зрази.

5.Викласти зрази на деко, змастити олією.

6.Присипати копченою паприкою і запікати в духовці за температури 180 градусів близько 20–25 хвилин.