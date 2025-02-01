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Еще один вариант блюда из фарша: эти зразы будут наминать за обе щеки (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Сочные, аппетитные, самые вкусные
Сочные, аппетитные, самые вкусные. Фото instagram.com

Такое блюдо прекрасно разнообразит ваше обычное меню

Зразы – отличная замена традиционным котлетам. Их можно запечь в духовке, благодаря чему блюдо будет менее жирным, но останется невероятно сочным.

К тому же они отлично смешиваются с хоть каким гарниром, в особенности со свежайшим салатом. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "bouquet_of_bruschettas".

Как приготовить мясные зразы

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 500 г;
  • яйца вареные – 2 шт.;
  • яйцо сырое – 1 шт.;
  • панировочные сухари – 3 ст. л.;
  • лук – 1 шт.;
  • соль, перец, специи для курицы, копченая паприка;
  • масло для смазки;

Способ приготовления:

1. Смешать фарш с сырым яйцом, мелко нарезанным луком, сухарями, солью и специями.

2.Для начинки вареные яйца нарезать кубиками.

3.Из фарша сделать блинчики.

4.В центр выложить яйцо, сформировать влажными руками зразы.

5. Выложить зразы на противень, смазать маслом.

6.Присыпать копченой паприкой и запекать в духовке при температуре 180 градусов около 20-25 минут.

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#Мясо #Зразы #Готовим дома