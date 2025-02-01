Еще один вариант блюда из фарша: эти зразы будут наминать за обе щеки (видео)
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Такое блюдо прекрасно разнообразит ваше обычное меню
Зразы – отличная замена традиционным котлетам. Их можно запечь в духовке, благодаря чему блюдо будет менее жирным, но останется невероятно сочным.
К тому же они отлично смешиваются с хоть каким гарниром, в особенности со свежайшим салатом. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "bouquet_of_bruschettas".
Как приготовить мясные зразы
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г;
- яйца вареные – 2 шт.;
- яйцо сырое – 1 шт.;
- панировочные сухари – 3 ст. л.;
- лук – 1 шт.;
- соль, перец, специи для курицы, копченая паприка;
- масло для смазки;
Способ приготовления:
1. Смешать фарш с сырым яйцом, мелко нарезанным луком, сухарями, солью и специями.
2.Для начинки вареные яйца нарезать кубиками.
3.Из фарша сделать блинчики.
4.В центр выложить яйцо, сформировать влажными руками зразы.
5. Выложить зразы на противень, смазать маслом.
6.Присыпать копченой паприкой и запекать в духовке при температуре 180 градусов около 20-25 минут.